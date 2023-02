Prix Chapeau Viele Meistertitel geholt, nun ehrt der Panathlon-Club den Einrad Club Emmenbrücke Der Panathlon-Club Luzern vergibt seit 2003 den Prix Chapeau. Die Gewinnerinnen und Gewinner zeichnen sich im Sport durch aussergewöhnliche Leistungen, durch die Bewältigung einer besonderen Herausforderung oder durch Ausdauer und Beharrlichkeit aus.

Der Einrad Club Emmenbrücke mit Präsidentin Ruth Métry und Pan­athlon-Präsident Hansjörg Wyss. Bild: PD

Als Preisträger für das Jahr 2022 wurde der Einrad Club Emmenbrücke ausgezeichnet. Die Verleihung fand anlässlich der Generalversammlung des Panathlon-Clubs in Luzern statt.

Der Einrad Club Emmenbrücke zählt rund 60 aktive Fahrerinnen und Fahrer und ist unter den 16 Vereinen in der Schweiz einer der grössten. Der Schwerpunkt liegt auf Einradhockey und Leichtathletik (Hoch-und Weitsprung, 100, 400 und 800 Meter) – und das mit grossem Erfolg. Acht Athleten sind in der Einradhockey-Nationalmannschaft, die regelmässig EM- und WM-Titel und Medaillen gewinnt. So gehören Yves und Pascal Métry und Jules Möhrle jenem Team an, das im letzten Jahr in Grenoble Weltmeister wurde.

Neun Meistertitel im Einradhockey

Auch in der Leichtathletik sammelt Emmenbrücke jede Menge Medaillen: Sechs goldene, sieben silberne und zwei bronzene Auszeichnungen zieren das Palmarès des Vereins. An der Weltmeisterschaft 2022 gewannen Pascal und Yves Métry und Pascal Schorno mit der Schweiz in der 4×-100-m-Staffel die Silbermedaille, über 100 m resultierte für Pascal Schorno die silberne Auszeichnung, Yves Métry sicherte sich Bronze.

Bereits neun Mal holte Emmenbrücke den Schweizer Meistertitel im Einradhockey in der höchsten Liga. «Diese und die vielen anderen Erfolge des Vereins sind mehr als genug Gründe, dem Einrad Club Emmenbrücke den Prix Chapeau zu verleihen», sagte Laudator Markus Kälin, Leiter Sportförderung Kanton Luzern. Mit grosser Freude nahm Ruth Métry, Vorsitzende des Einrad Clubs, den mit 3000 Franken dotierten Preis aus den Händen von Pan­athlon-Präsident Hansjörg Wyss entgegen. «Es ist für uns eine grosse Ehre und Wertschätzung für den Verein, für die Sportler und für das Leiterteam», sagte Métry. Der Verein wird die Preissumme in die Nachwuchsförderung und Leiterausbildung investieren.