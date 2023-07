Para Leichtathletik Erste WM-Medaille für Luzerner Rollstuhlsportler Fabian Blum Grosser Erfolge für Fabian Blum. Der Pfaffnauer hat an den Para-Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Paris die Silbermedaille über 100 Meter gewonnen.

Fabian Blum freut sich über den zweiten Platz über 100 Meter.. Bild: zvg

Die Überraschung ist gross bei Fabian Blum. Der 28-jährige Rollstuhlsportler aus Pfaffnau, der in Paris an seiner zweiten Leichtathletik-WM teilnimmt, kommt nach seinem Lauf über 100 m mit einem breiten Lachen in die Interviewzone. Er geht davon aus, dass er Bronze gewonnen hat. Als er erfährt, dass er mit einer Zeit von 17,98 Sekunden gar die Silbermedaille geholt und den Mexikaner Leonardo Perez auf Rang 3 um vier Hundertstel distanziert hat, wird das Grinsen in seinem Gesicht noch grösser. «Was, ich habe Silber gewonnen?», fragt er ungläubig. «Besser geht es wirklich nicht.» Weltmeister wurde mit einem überlegenen Sieg der Belgier Maxime Carabin in 16,90 Sekunden.

Blum, der 2021 an den Europameisterschaften Polen ebenfalls Silber über 100 m holte, nahm in Dubai 2019 erstmals an Weltmeisterschaften teil. Für seine zweite WM hatte sich der gelernte Elektroinstallateur vorgenommen, in einen Final einzuziehen. Über 400 m verpasste er dieses Ziel als Zehnter knapp. Über 100 m qualifizierte er sich am Samstagabend dann mit der zweitbesten Zeit seines Vorlaufs.

Er habe gewusst, dass etwas drin liegen könnte, wenn er die Leistung aus der Qualifikation wiederholen könnte, meinte Blum. Im Training sei es zuletzt wirklich gut gelaufen und er sei auch Zeiten unter 17 Sekunden gefahren. «Dass ich nun gleich Silber gewonnen habe, ist wirklich unglaublich.»

Schweizer Delegation bereits mit 13 Medaillen

Es ist die 13. Medaille der Schweizer Delegation an dieser WM, die am Montag mit Marcel Hugs Finalrennen über 800 m zu Ende gehen wird. Und es ist die überraschendste aller. Damit hat sich die Schweiz einen weiteren Quotenplatz für die Paralympics verdient. An dieser WM konnten bereits sechs Starttickets für Paris 2024 gesichert werden. (pd/zim)