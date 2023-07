Para-Leichtathletik-WM Krienserin Manuela Schär gewinnt Gold über 800 Meter Bahn Die Luzerner Para-Sportlerin Manuela Schär gewinnt an der Leichtathletik-WM in Paris Gold. Auch die Wahlluzernerin Catherine Debrunner konnte sich über eine Goldmedaille freuen.

Die Krienserin Manuela Schär gewinnt an der Para-Leichtathletik-WM in Paris Gold über 800 Meter. Der 38-Jährigen fehlte mit ihrer Zeit von 1:42,25 nur 78 Hundertstel auf den Weltrekord, den sie 2019 in Nottwil aufgestellt hatte. Das schreibt Swiss Olympics in einer Mitteilung vom Dienstag.

Manuela Schär freut sich über ihren Sieg. Bild: Gabriel Monnet / SwissParalyics

Noch viel wichtiger als ihr Sieg sei Schär gewesen, dass sie eine Lücke in ihrem Palmarès schliessen konnte. Trotz ihrer Erfolge bei den Paralympics, bei Marathons, Weltmeisterschaften sowie Europameisterschaften habe sie bis am Dienstag noch nie WM-Gold auf der Bahn geholt. «Es ist schon sehr speziell, dass es nun endlich geklappt hat», wird die Schär zitiert.

Catherine Debrunner gewinnt ebenfalls Gold. Bild: Gabriel Monnet / SwissParalyics

Auch eine Wahlluzernerin konnte sich über WM-Gold freuen: Die in Geuensee wohnhafte Catherine Debrunner verpasste ihren erst im Mai in Arbon aufgestellten Weltrekord von 1:38,78 lediglich um elf Hundertstel und konnte sich ebenfalls eine Goldmedaille umhängen lassen. (mha)