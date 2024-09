Pazifik-Blogbuch #1 1,2 Millionen Kalorien und erste Probleme vor dem Start des 4500-Kilometer-Rennens In wenigen Tagen startet die Luzernerin Marina Hunziker mit dem Ruderboot von der kalifornischen Küste in Richtung Hawaii. Die Crewmitglieder sind voller Vorfreude. Doch schon vor dem Start gibt es erste Probleme. Schafft es das Team Ohana, die defekten Geräte zu reparieren?

Das Ruderrennen nach Hawaii dauert lang, ist hart und intensiv. Die Extremsportlerin Marina Hunziker aus Meggen und ihre drei Teamkollegen werden an ihre körperlichen und mentalen Grenzen stossen. Ab Montag, 12. Juni, nehmen sie die Strapazen dennoch auf sich und rudern wochenlang auf offener See zur Pazifikinsel. Doch schon vor dem Rennstart zeigt sich, was alles schiefgehen kann.

Die Holländerin Iris Noordzij (oben links), die Luzernerin Marina Hunziker, der US-Amerikaner Paul Lore (unten links) und der schweizerisch-amerikanische Doppelbürger Mat Steinlin bei den Vorbereitungen. Bilder: Atlantic Campaigns

Die Vorbereitungen für ein 4500-Kilometer-Rennen sind zeitaufwendig. Alles muss bis ins Detail geplant sein. Ein Abstecher in den Supermarkt oder der Besuch im Baumarkt ist für die Rudercrew auf dem Pazifik bald nicht mehr möglich.

Fürs Packen gibt es Hilfe

Im Vorfeld halfen Volunteers bei wichtigen Aufgaben mit, wie dem Packen der Essensrationen. Geschnetzeltes und Rösti sind zwar nicht in den Essenspaketen zu finden, dafür gibt es Fertiggerichte, viele Energieriegel und den einen oder anderen Lieblingssnack der Crewmitglieder. Insgesamt 1,2 Millionen Kalorien werden für das Abenteuer benötigt. 55 Tage sollten sie mit dem gepackten Essen auskommen.

In 55 Tagen will das Team Ohana die Strecke schaffen. Grafik: Oliver Marx

Damit keines der 14 Ruderteams den kalifornischen Hafen ohne die notwendige Ausstattung verlässt, gibt es in der Woche vor dem Rennstart obligatorische Inspektionen der Organisatoren. Ein letztes Mal wird überprüft, ob alles Wichtige dabei ist und genügend Nahrung in das Ruderboot gepackt wird.

Fünf Sterne für die Bord-Toilette

Dafür werden alle Essenspakete und das gesamte Material auf dem Bootssteg ausgebreitet. Beim Team Ohana stimmen die Kalorienanzahl, die Ausrüstung und die Notfallapotheke sind von den Kontrolleuren abgesegnet. Die Bord-Toilette bekommt sogar eine Auszeichnung. Die rote WC-Tonne ziert nun ein Sticker mit den Bewertungen: «Lebensverändernd», «Ich werde zurückkehren» und «Grossartiges Erlebnis». Das WC hat die fünf Sterne verdient.

Ein letztes Mal wird geprüft, was alles an Bord kommt. Die Toilette wird prämiert. Bilder: Atlantic Campaigns/PD

Doch nicht alles läuft so, wie gewünscht. Die Technik macht Probleme. Das Radarsystem funktioniert nicht. Eine Katastrophe, wäre der Ausfall während des Rennens passiert. Das Team vermutet, dass das Gerät die Überführung von Atlantik zum Pazifik nicht verkraftet hat. Ein Kabel war lose und nun findet die Antenne kein Signal mehr.

Schafft es das Team, das Radargerät zu reparieren?

Den Roadtrip inklusive Bootsanhänger von Florida nach Kalifornien bewältigte das Team gemeinsam. Schon bei einem defekten Blinker griff Marina Hunziker zum Lötkolben. Als Angestellte eines Luzerner Elektrobetriebs ist das für die 32-Jährige kein Problem. Ein Talent, das in den kommenden Wochen von Vorteil sein wird. Beim Rennen wird das Viererteam auf sich allein gestellt sein.

Im Team herrscht gute Stimmung: Ihr Boot «Courageous» hat die Inspektionen überstanden. Bilder: Atlantic Campaigns/PD

Auch beim Radar-Problem bleibt Hunziker optimistisch, dass eine Lösung gefunden wird. Es sei nichts, was sie nicht lösen können. Und wenn das Gerät trotz Update und Reparaturversuchen weiterhin nicht funktionieren sollte, wird eben ein neues gekauft. Jetzt ist das «Posten» ja noch möglich.