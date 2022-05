Playoff-Final Sie kann und muss viel einstecken: Die Zugerin Ria Estermann wird von Spono besonders behandelt Am Samstag findet Spiel drei des Playoff-Finals statt: Der LK Zug und die Spono Eagles stehen vor dem nächsten Abnützungskampf. Ria Estermann bekommt von den Spono-Spielerinnen eine Spezialbewachung.

Die Zugerin Ria Estermann wird von der Spono-Abwehr geblockt. Bild: Matthias Jurt

«Blaue Flecken, Kratzer, die verschwinden nicht so schnell. Erholung ist nur mässig möglich», sagt Ria Estermann vor der dritten Playoff-Finalpartie am Samstag gegen die Spono Eagles (18 Uhr, Sporthalle, SRF 2). Die Rückraumspielerin des LK Zug bekam die hohe Intensität der entscheidenden Meisterschaftsphase zuletzt noch etwas härter zu spüren als alle anderen. Weil sie in Spiel eins (33:32-Sieg) vor einer Woche mit zehn Toren die überragende Akteurin war, bedachte sie der Gegner in der zweiten Partie (28:37-Niederlage) mit einer besonderen Behandlung.

Immer wieder wurde Estermann hart angegangen, damit sie ihr Tempo in den 1:1-Situationen nicht ausspielen konnte. «Spono hat gut reagiert, ging mich offensiv an. Es war sicher ein hartes Spiel, doch ob es überhart war, müssen die Schiedsrichter entscheiden.» Am Ende ging Nottwils Plan auf, der LKZ kam nicht auf Touren, und so ist die Best-of-5-Serie beim Stand von 1:1 richtig lanciert.

So treffsicher war Estermann noch nie

Die Spezialbewachung verdeutlicht: Ria Estermann zählt beim LK Zug zu den Leistungsträgerinnen. Das tut die 28-jährige Aargauerin zwar nicht erst seit gestern, mittlerweile steht sie bei den Zugerinnen in ihrer siebten SPL 1-Saison. Doch trotz drei Meistertiteln, drei Cupsiegen, 189 Spielen und 541 Toren scheint es, als ob sie noch nie so stark unterwegs gewesen ist wie jetzt. «Ich finde nicht, dass ich mich handballerisch extrem weiterentwickelt hätte. Vielleicht liegt es daran, dass die Verantwortung bei uns nun auf viele Schultern verteilt ist.»

Fest steht: Mit durchschnittlich vier Treffern pro Spiel ist Zugs Co-Captain so torgefährlich wie nie zuvor. Den Torerfolg wertet sie aber nicht prioritär, «mein Spielstil ist darauf ausgelegt, die anderen in Szene zu setzen und Penaltys herauszuholen», erklärt Estermann. Dank ihrer Spielintelligenz und Übersicht kann sie im Rückraum auf allen Positionen eingesetzt werden. Ursprünglich fungierte sie als Spielmacherin, aufgrund des Mangels an Linkshänderinnen wurde die 1,68-Meter grosse Rechtshänderin in den letzten Jahren aber vor allem im rechten Aufbau forciert.

Wann ruft der Nationaltrainer an?

In der Saison 2017/18 verbrachte Ria Estermann studienbedingt ein Jahr im Ausland, spielte nebenbei für die Füchse Berlin in der 2. Bundesliga und förderte dabei jene Wettkampfhärte, die ihr nun zugutekommt. Und so erstaunt es, dass sie noch kein einziges Länderspiel für die Schweiz bestritten hat. Verzichtet die wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Bildungspolitik Zürichs bewusst auf Einsätze im roten Nationaldress? «Nein, bisher bin ich nie wirklich angefragt worden.»

Einen Kopf macht sie sich deshalb nicht. Füllt sie ihre Rolle beim LK Zug weiterhin so überzeugend aus, greift Nationaltrainer Martin Albertsen vielleicht doch noch zum Telefonhörer. Vorderhand gilt ihr Fokus ohnehin dem erneuten Gewinn des Doubles. Am Samstag will sie mit ihrem Team auf die Klatsche vom Mittwoch und auf die gesteigerte Härte Nottwils reagieren. «Ich konnte schon immer nicht schlecht einstecken», sagt Estermann. Weitere blaue Flecken und Kratzer sind garantiert.