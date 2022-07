Reiten 1200 Starts, Prachtwetter und Spannung pur Der KRV Oberwiggertal führte das ZKV-R Championat und den Swiss Ladies Cup durch. Die Pferdesporttage des KRV Oberwiggertal boten tollen Reitsport.

Laura Hunziker aus Unterkulm gewann den Ladies Cupauf Karlina II CH zum zweiten Mal in Folge.

«Wir können auf einen geglückten viertägigen Event zurück­blicken. Die Pferdesporttage waren ein Erfolg mit rund 1200 Starts», freute sich OK-Präsident Andreas Egli (52, Egolzwil). «Auf unserer Reitanlage in Dagmersellen fanden die Reiterinnen und Reiter eine perfekte Infrastruktur vor.» Insgesamt wurden 20 Prüfungen angeboten. Das Highlight war sicher das ZKV-R-Championat (R 130 cm) vom Freitagabend und der vor einigen Jahren erfolgreich ins Leben gerufene Swiss Ladies Cup (R/N 125 cm) am Sonntagnachmittag. Die Pferdesporttage in Dagmersellen sind einer der grössten Concours in der Zentralschweiz.

Das ZKV-R-Championat, welches jedes Mal von einem anderen Verein (dieses Jahr war der KRV Oberwiggertal Gastgeber) im Regionalverband Zentralschweizerischer Kavallerie- und Pferdesportverband (ZKV) durchgeführt wird, wurde von Jörg Küng (KRV Amt Entlebuch) gewonnen. Der 46-Jährige gewann diesen Wettbewerb vor ­einigen Jahren bereits einmal:

«Das ist einer der schönste Erfolge, den ich feiern durfte. Das Siegerpferd Taline du Courte Royer CH gehört Doris Kneubühler aus Grosswangen. Zusammen haben wir dieses Pferd ausgebildet, fit gehalten und trainiert. Es ist ein gemeinsamer Erfolg. Das macht mich sehr stolz.»

Küng, der in Grosswangen lebt, hat sich dank dieses Sieges direkt für die R-Schweizer-Meisterschaft (135 cm) qualifiziert, die Ende August in Avenches stattfindet. Mit ihm qualifizierten sich fünf weitere Reiterpaare für die SM, die nicht aus der Zentralschweiz stammen. Total werden im ZKV 15 Startplätze vergeben. Die letzten neun Plätze müssen sich die Reiterinnen und Reiter mit guten Klassierungen an den nächsten Concours erst noch sichern.

Titelverteidigerin Laura Hunziker doppelt nach

«Ich bin happy, den Swiss Ladies Cup nach 2021 nun auch dieses Jahr gewonnen zu haben. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Der Sieg dieses Jahr kam überraschend, da das Pferd Karlina II CH (Besitzer Heinz Hunziker / Tabea Eglauf) doch eher unerfahren ist auf dieser Höhe. Umso schöner ist dieser Erfolg zu werten», freute sich Laura Hunziker (RV Holziken), die in Reitnau (AG) aufwuchs und in Unterkulm (AG) lebt. Die Prüfung (125 cm) wurde mit einem bis zuletzt spannenden Stechen ausgetragen. Auf das Podest schafften es auch Lea Hüsler (2.Rang; Zeit: 32,15; Strafpunkte: 0,00; Rickenbach) und Sophie Rose (3.; 32,67; 0,00; Kirchberg). Undankbare Vierte wurde Nicole Blunschi-Stettler (29,02; 4,00; Dagmersellen), welche die schnellste Zeit erzielte, jedoch vier Strafpunkte kassieren musste, was ihren Traum vom erstmaligen Gewinn des Swiss Ladies Cup beendete: «Das ist schon bitter, so knapp zu scheitern. An Dramatik war das Stechen nicht zu überbieten. Doch ich bin zufrieden mit dem Erreichten.»

Nicole Blunschi-Stettler aus Dagmersellen kam im Ladies Cup auf Rang vier. Bild: Michael Wyss (Dagmersellen, 17. Juli 2022)

Verabschiedet wurden in Dagmersellen die beiden langjährigen Jurymitglieder Franz Müller (Grosswangen) und Walter Müller (Niederönz), die seit vielen Jahren für den KRV Oberwiggertal im Einsatz standen. Das 50-Jahr-Jubiläum feierte zudem der 73-jährige Jurypräsident Adolf Gut (Pfaffnau), der weiter im Einsatz stehen wird.

