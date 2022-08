Promotion League Kriens verliert gegen die Basler Talente 2:3 Zweites Spiel in der Promotion League, erste Niederlage für den SC Kriens: Nach dem 2:0-Heimsieg gegen Cham verliert der Absteiger SCK gegen das U21-Team des FC Basel mit 2:3 (2:2).

Challenge-League-Absteiger Kriens konnte im Basler Leichtathletikstadion in der ersten Halbzeit zweimal einen Rückstand aufholen. Mauro Bender glich schon in der 7. Minute die frühe Basler Führung (4.) aus. Und Stürmer Patrik Gijdoda konnte mittels Elfmeter in der 23. Minute zum zweiten Mal ausgleichen. Der matchentscheidende 2:3-Treffer gegen Kriens fiel in der 68. Minute.

Basel ging als verdienter Sieg vom Platz, war insgesamt das bessere Team. Die Krienser reklamierten in der 90. Minute allerdings einen Handspenalty.

Basel U21 – Kriens 3:2 (2:2)

Tore: 4. 1:0. 7. Bender 1:1. 14. 2:1. 23. Gjidoda (Penalty) 2:2. 68. 3:2.

Basel: De Mol; Vukelic, Adjetey, Dundas, Vogel; Uruejoma, Moulin, Avdullahu; Benev, Tushi, Kade.Kriens: Hunn; Bender (21. Thiam), Suter, Bühler, Isufi; Rüedi (70. Gubinelli), Aversa, Hermann, Pauli (24. Britschgi); Gjidoda, Hoxha (70. Dubler).

Bemerkungen: Kriens ohne Sukacev, Riedmann, Wicht, Lüthi (alle verletzt) und Huruglica (abwesend).