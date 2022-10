QHL-Handball Zittersieg gegen den Aussenseiter: Die Krienser Handballer sind gegen Basel nahe an einer Niederlage Die Krienser Handballer zittern sich gegen den RTV Basel zu einem 32:31-Sieg. Erst 37 Sekunden vor Spielende gelingt der Siegtreffer.

Ende gut, alles gut: Erleichterung bei den Kriensern Marin Sipic (rechts) und Ammar Idrizi. Martin Meienberger / Freshfocus

Zur Pause rieben sich die 900 Zuschauer in der erstmals nicht ausverkauften Krauerhalle die Augen. Der Aussenseiter aus Basel, der die letzten fünf Spiele verloren hatte, führte beim ungeschlagenen Kriens-Luzern mit 19:13. Während die Basler mit Leidenschaft und Spielwitz zu Werke gingen, liess der einheimische Favorit alles vermissen, was es für ein erfolgreiches Handballspiel braucht. Die Abwehr bestand aus Einzelteilen, die in der Summe kein Ganzes ergaben. Der Angriff agierte kraftlos, langsam und ungenau. Basel warf alles in die Waagschale, Kriens-Luzern schien noch in der Länderspielpause zu stecken.

Und so stellte sich die Frage: Werden die Zentralschweizer zum ersten Mal als Verlierer vom Platz gehen? Oder finden ihre Ausnahmekönner im Angriff erneut einen Weg zum Sieg? Die Antwort blieb lange offen, drei Minuten vor Schluss stand es 31:31-Remis, beide Teams hatten die Chance, zumindest einen Punkt einzusacken. 37 Sekunden vor Schluss traf Ramon Schlumpf zum Sieg, sein Abschluss landete im leeren Tor der mit sieben Akteuren angreifenden Basler. Kurz darauf hielt Goalie Rok Zaponsek den letzten Wurf von Janus Lapajne, der damit zum tragischen Helden wurde.

Komplimente, aber keine Punkte für Basel

Lapajne, der die letzten beiden Saisons für die Krienser spielte und vor der Partie nachträglich verabschiedet wurde, präsentierte sich in starker Form, war neben Shooter Aleksander Spende und Torhüter Michael Hoppe einer der zentralen Protagonisten beim aufmüpfigen Underdog vom Rheinknie. «Gratulation, super Leistung. Normalerweise müsstet ihr dieses Spiel gewinnen», sagte HCKL-Trainer Peter Kukucka nach dem Abpfiff zu Ike Cotrina, dem Chefcoach der Basler. Er wusste: Sein Team war diesmal mit eineinhalb blauen Augen davongekommen, oder wie es Regisseur Andy Schmid sagte: «Bei uns gibt es nichts Neues.»

Damit meinte Schmid einerseits die Moral seines Teams, den Siebentore-Rückstand nach 32 Minuten (13:20) noch in einen Sieg umzuwandeln. Andererseits sprach er aber auch die Abwehrprobleme an, die Kriens-Luzern schon die ganze Saison beschäftigen. «In der ersten Halbzeit haben wir nicht gedeckt», monierte Schmid, und mochte dabei die Müdigkeit der vier Nationalspieler (Schmid, Küttel, Sipic, Orbovic) nicht als Grund anführen: «Das müssen wir bewältigen können.»

Schmid: «Das ist nicht zufriedenstellend»

Tatsächlich war es bedenklich, wie die Krienser in Halbzeit eins verteidigten, und da für einmal auch der Angriff nicht auf Touren kam, lag Basel zur Pause so klar vorne. «Verteidigen ist eine Einstellungssache», betonte Schmid und er vermutete, dass man sich hinten zu stark auf die grosse Qualität im Angriff verlässt. «Wir müssen diese Geschichte umdrehen. Zuerst braucht es eine solide Leistung in der Abwehr, dann können wir vorne brillieren», fordert der 39-jährige Spielmacher, der in der Schlussphase ebenso wie Kreisläufer Sipic gerade noch rechtzeitig in seine dominante Rolle fand.

Auch die Defensive war nach dem Seitenwechsel verbessert, profitierte zwar von den nachlassenden Kräften der Basler, die im Rückraum mit den gleichen Leuten durchspielten. Doch in Halbzeit zwei arbeiteten die Krienser vor dem eigenen Tor solidarischer, aggressiver, halfen einander aus, zeigten Emotionen. Und so gelang noch die Wende, resultierte im neunten Spiel der achte Sieg, der Kriens-Luzern den Vorstoss auf Platz eins einbringt. «Zufriedenstellend ist das aber nicht, wir wollen nicht bis zum Schluss um den Sieg zittern», hielt Schmid fest. Oder anders formuliert: Kriens-Luzern muss sich in der Abwehr schleunigst steigern. Sonst ist die erste Niederlage nur noch eine Frage der Zeit.

Kriens-Luzern – RTV Basel 32:31 (13:19)

Krauerhalle. – 900 Zuschauer. – SR Zwahlen/Castiñeiras. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern, 7-mal 2 Minuten gegen Basel. – Kriens-Luzern: Zaponsek (14 Paraden)/Pellegrini (2); Idrizi (1 Tor), Orbovic (3), Schmid (10/5), Böhm (4/1), Schlumpf (4), Sipic (6); Rellstab (1), Steenaerts, Langenick (1), Lavric, Küttel (2), Delchiappo. – Basel: Hoppe (14 Paraden)/Kühner; Mauron (5 Tore), Paban (1), Lapajne (3), Spende (11/3), Berger (5), Cagalj (3), Esono (2); Brandt, Basler (1). – Bemerkungen: Kriens-Luzern ohne Oertli (verletzt), Wanner (krank) und Koch (offiziell verabschiedet). Pellegrini pariert Penalty von Spende (47./23:26). Schmid wirft Penalty nebens Tor (50./25:26). Paban wirft Penalty an die Latte (50./25:26).