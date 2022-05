Hallensport Die Tischtennis-Spielerinnen von Rapid Luzern verpassen den Coup Zum fünften Mal stand Rapid Luzern mit einem Frauenteam im Final der NLA – zum fünften Mal blieb nur Silber:

Die Luzererinnen präsentieren ihre Silbermedaille; von links: Karin Opprecht, Teresa Zuo Shitong, Niki Gallerachovà und Coach Sue. Bild: PD

In der Schaffhauser BBC Arena dominierte der TTC Neuhausen und wurde der Favoritenrolle souverän gerecht. Die Equipe des abtretenden Trainers Pavel Rehorek machte mit sechs Einzelsiegen (jeweils 3:0) vorzeitig alles klar und bescherte dem Klub mit einem 6:0 den 14. Meistertitel.

Dass die Zentralschweizerinnen nur geringe Chance haben würden, war seit geraumer Zeit klar. Aber ihre Aufgabe wurde zusätzlich erschwert, weil reihenweise Spielerinnen ausfielen, die für den Superfinal ein Thema gewesen wären. Nicht weniger als sieben Absagen gab es – aus unterschiedlichsten Gründen. Weronika Walna etwa, die Verstärkung aus Polen, konnte wegen einer Verletzung nicht mittun. Salomé Simonet war wegen ihres Praktikums im Rahmen des Medizinstudiums unabkömmlich.

Präsidentin Opprecht musste einspringen

Das führte dazu, dass aus der Präsidentin von Rapid kurzerhand auch wieder eine Spielerin von Rapid wurde: Karin Opprecht musste einspringen, verlor ihre zwei Partien aber ebenso wie ihre Kolleginnen Zuo Shitong und Nikola Gallerachova. Alles in allem hätte sie sich «ein bisschen Gegenwehr von uns» gewünscht, sagte Opprecht. «Wir wollten zumindest einen Satz für uns entscheiden und kämpften um jeden Punkt. Aber wir agierten mit zu wenig Risikobereitschaft. Und wenn man etwas zu brav und zurückhaltend spielt, reicht es nicht, um diese routinierte Neuhauserinnen in ernsthafte Schwierigkeiten zu bringen.»

Der Gegner kannte keine personelle Not wie Rapid, im Gegenteil. Er trat in Bestbesetzung an, also mit den zwei ehemaligen deutschen Nationalspielerinnen Laura Robertson und Elke Schall-Süss sowie mit der mehrfachen Schweizer WM-Teilnehmerin Céline Reust, die ihre Ungeschlagenheit in dieser Saison wahrte. «Die Ausgangslage war extrem schwierig», sagte Rapids Finanzchef Michael Frass, «und mit den Problemen, die wir hatten, war es praktisch aussichtslos, den Coup zu landen. Neuhausen verfügt über eine beeindruckende Qualität. Dieses Team steht mindestens eine Stufe über allen anderen, das muss man anerkennen.»

Und doch ist da auch der Stolz von Rapid, Silber errungen zu haben. Das war zuvor schon 2015, 2017, 2018 und 2021 gelungen. Mit dem Superfinal endete zwar die NLA-Meisterschaft, aber der Verein hat noch einen Anlass vor sich. Am 18. und 19. Juni organisiert er die Schweizer Nachwuchsmeisterschaften in Meggen. (peb.)