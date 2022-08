Grösste Party der Schweiz Die Monkey's zeigen den Zürchern an der Street Parade, wie man in Luzern feiert

Sie sind berühmt-berüchtigt für ihre Partys an der Fasnacht. Jetzt machen sich die «Monkey's» erstmals auf nach Zürich an die Street Parade. Es ist am Samstag nicht das einzige Luzerner Lovemobile.