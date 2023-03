Regiosport Ibach mit hoher Niederlage gegen den SC Buochs Die Blau-Weissen kassieren nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit 4 Tore gegen stark aufspielende Nidwaldner.

Ardit Tela und der FC Ibach verlieren gegen einen starken SC Buochs. Archivbild

Trainer Saba Velic schenkte im zweiten Spiel gegen den SC Buochs der gleichen Startelf wie beim Sieg gegen Perlen-Buchrain das Vertrauen. Die Partie begann recht ausgeglichen und beide Teams suchten sofort die Offensive. In der 11. Minute kam Camenzind für Ibach zum ersten Abschluss. Sein Schuss konnte aber durch die die Buochser Abwehr geblockt werden. Praktisch im Gegenzug musste sich auf der Gegenseite Da Silva zum ersten Mal mächtig strecken: Gegen den alleine anstürmenden Mourad blieb der junge Keeper mit einer starken Parade Sieger.

Bis zur 33. Minute passierte auf dem Seefeld im Anschluss nicht viel Erwähnenswertes – es war dann wieder Camenzind, der seinen Schuss nur knapp am Tor vorbeiziehen sah. Kurz vor der Pause mussten die Blau-Weissen noch einmal einen Eckball verteidigen. Das Leder wurde scharf in den 16er getreten und ein Buochser konnte frei mit dem Kopf abschliessen. Da Silva wehrte den Ball ab – gegen den Nachschuss von Mourad war er dann aber absolut machtlos und das Heimteam führte mit 1:0.

Buochs gelingt nach der Pause alles

Die Nidwalder kamen durch das Tor extrem beflügelt aus der Kabine und kamen durch Fischer gleich zu einer dicken Chance. Wieder konnte Da Silva klären. Das 2:0 fiel dann in der Folge trotzdem: Wieder wurde Mourad nach dem anschliessenden Eckball allein gelassen und der auffälligste Aktuer auf dem Platz konnte seine zweite Kiste einschieben. Die Platzherren gaben nun klar den Takt vor und konnten in der 52. Minute gar auf 3:0 erhöhen. Veseli kam seitlich alleine zum Abschluss und versorgte das Leder trocken und haargenau in das Lattenkreuz. Der Marini-Elf gelang nun alles: Auch der Freistoss in der 62. Minute von Wyss aus weiter Distanz passte genau zum 4:0 ins Lattenkreuz. Mit diesen schnellen Treffern war die Entscheidung bereits früh gefallen.

Der Rest der Partie ist schnell erzählt: Bei den Muotadörflern ging es nun noch um Schadensbegrenzung und das Heimteam schaltete einen Gang zurück. Ibach gelang zwar durch Maurer mit einer schönen Direktabnahe noch das 4:1 und kurz vor Schluss netzte der gleiche Spieler mittels Penalty noch zum 4:2 ein - zu mehr reichte es aber dann nicht mehr. Der Sieg der Marini-Elf geht aufgrund der starken 2. Hälfte aber in Ordnung. Der FC Ibach muss das Spiel so schnell wie möglich abhacken und den Fokus auf den nächsten Samstag legen.