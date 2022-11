Rollstuhlsport Reicher Zahltag für Hug: Er rundet in New York eine perfekte Saison ab Der Nottwiler Rollstuhlsportler Marcel Hug setzt am New York Marathon gleich drei Ausrufezeichen.

Marcel Hug feiert seinen Sieg bereits vor der Zielllinie. Bild: Jason DeCrow/Keystone (New York, 6. November 2022)

Die harte Arbeit während knapp anderthalb Stunden durch die verschiedenen Stadtteile von New York machte sich für Marcel Hug bezahlt. «So gut verdient wie diesmal habe ich in meiner ganzen Karriere noch nie», strahlte der 36-Jährige. 25 000 Dollar Siegprämie erhielt er garniert mit 50 000 Dollar für den Streckenrekord. Und für den Gesamtsieg bei den Marathon Majors (der Serie der grössten Städtemarathons) kamen 50 000 Dollar hinzu. Diese hatte er sich dank seinem Triple Ende September/Anfang Oktober in London, Berlin und Chicago bereits vorzeitig gesichert.

Hinzu gesellte sich die Anerkennung. Für Hug bot dies Anreiz genug, um beim Marathon mit der weltweit grössten Ausstrahlung nochmals aufzutrumpfen. Und das tat er mit einer souveränen Gelassenheit und richtigen Selbsteinschätzung. Den ansteigenden ersten Part auf die Verzano Bridge ging er mit Vorsicht an, obwohl sein härtester Rivale, der Amerikaner Daniel Romanchuk, sogleich attackierte. Hug liess sich nicht irritieren und fuhr sein Tempo. Und in der Abwärtspartie nach dem Kulminationspunkt schloss er rasch wieder auf und zog davon. Den nun hohen Rhythmus hielt er in einer Solovorausfahrt bis am Schluss aufrecht. «Die prächtigen Bedingungen mit perfekten warmen Temperaturen und kaum Wind spielten mir voll in die Karten», sagte er.

«Das hervorragende Körpergefühl und die Perspektive einer Topzeit beflügelte mich.»

Noch stärker als im Vorzeigeherbst 2021

Marcel Hug gewann in 1:25:26 Stunden – einer auf diesem Parcours sensationellen Zeit. Um fast vier Minuten blieb er unter dem alten Streckenrekord des Australiers Kurt Fernley aus dem Jahr 2006. «Es überrascht mich wirklich, dass ich eine derart imposante Bestmarke habe setzen können», sagte er strahlend. Die Zeit illustriert ihm, dass er auch in diesem Herbst eine einzigartige Form auszuspielen vermag. «Letztes Jahr sprach ich von meinem besten Herbst, jetzt bin ich gar ein bisschen stärker.» Seine Verfassung will er weiternutzen. Nach der Rückkehr in die Schweiz am Dienstagmittag wird er nach einer kurzen Regenerationsphase Anlauf auf einen weiteren Marathon nehmen: Oita am 20. November.

Im Gegensatz zu 2021 verpasste Manuela Schär die Titelverteidigung. Sie musste der einheimischen Aufsteigerin Susannah Scaroni den Vortritt überlassen. Die Amerikanerin feierte ihren ersten New-York-Triumph und ebenfalls in Streckenrekordzeit (1:42,43).