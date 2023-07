Reiten Gastgeber Beromünster meistert die Hürden an der Kantonsmeisterschaft mit Bravour Der organisierende RV Beromünster trumpfte an der Kantonsmeisterschaft vor Heimkulisse mit Top-3-Platzierungen auf.

Der Luzerner Kantonsmeister 2023 Pascal Bucher mit seiner im Jahr 2009 geborenen Stute Targa Athletic CH. Bild Stefan Graf/PD (Gunzwil, 8. 7. 2023)

«Die Pferdesporttage Beromünster waren ein Erfolg. Wir hatten Prachtwetter, auch zuschauermässig war es ein Top-Anlass, aber auch in sportlicher Hinsicht hatten wir mit dem Highlight, der 48. Luzerner Kantonsmeisterschaft (125 cm), gleich dreifachen Grund zur Freude gehabt», zeigte sich OK-Präsidentin Carina Kronenberg stolz. Das Podest wurde nämlich gleich von drei Mitgliedern des organisierenden Reitvereins Beromünster beim Heimconcours belegt: Pascal Bucher (Retschwil) gewann vor Katharina Hagen (Neudorf) und André Muff (Neudorf).

Auch OK-Präsidentin Kronenberg belegte mit Rang 6 einen Spitzenplatz. Der 53-jährige Bucher sagte zu seinem Triumph: «Ich durfte die Kantonsmeisterschaft schon mehrmals gewinnen. Jeder Titel ist auf seine Art und Weise schön. Die Kantonsmeisterschaft ist in der Region fest verankert und geniesst einen hohen Stellenwert. Der Titel bedeutet mir sehr viel, auch weil es beim Heimconcours war, wo ich viele Leute aus meinem Freundeskreis kenne.

Samstags-Premiere hat sich bewährt

700 Glockenzeichen ertönten an diesem Wochenende in Gunzwil, wo die Reitanlage des RV Beromünster steht. Kronenberg: «Mit den Anmeldungen waren wir sehr zufrieden, die Rückmeldungen der Reiterinnen und Reiter waren sehr positiv, sie kommen sehr gerne an unsere Pferdesporttage und loben unsere Infrastruktur. Wir haben auch immer sehr viel Volk aus dem Dorf bei uns, was wir sehr schätzen.» Erstmals wurde die Kantonsmeisterschaft beim RV Beromünster an einem Samstag durchgeführt, was sich positiv auswirkte, denn die Pferdesportfreunde blieben nach dem Wettkampf noch etwas sitzen.

Katharina Hagen: «War schon etwas nervös»

«Ein Heimturnier ist immer etwas Spezielles. Ich war schon sehr viel nervöser als sonst bei einem Concours. Dass ich auf den zweiten Rang ritt, macht mich sehr glücklich. Vor heimischer Kulisse will man es immer sehr gut machen. Schön ist, dass wir im RV Beromünster so einen schönen Erfolg hatten», freut sich die 23-jährige Katharina Hagen.

Zentralschweizerinnen an der Schweizer Meisterschaft

Vom 24. bis 27. August organisiert der RV Rafzerfeld im zürcherischen Hüntwangen die R-Schweizer-Meisterschaft (135 cm). Die besten Reiterinnen und Reiter duellieren sich um den begehrten Titel. Qualifiziert haben sich kürzlich am R-Championat des Zentralschweizerischen Kavallerie- und Pferdesportverbandes (ZKV) in Gwatt (bei Thun) mit Mara Reinhard aus Rengg (3.) und Claudia Stettler aus Zell (4.) zwei Zentralschweizerinnen.