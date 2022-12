Rollhockey Erster Punkt seit zwei Monaten: RHC Uri beendet eine lange Durststrecke In der letzten Partie 2022 verpasst Uri den ersten Meisterschaftssieg knapp. Das Heimspiel gegen Genf geht nach Penaltys 3:4 verloren.

Uri-Keeper Marc Blöchlinger steht immer wieder im Fokus. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 10. Dezember 2022)

Nach dem vor Wochenfrist errungenen 3:2-Cuperfolg gegen den NLB-Vertreter Montreux kam von den Gelb-Schwarzen endlich auch in der Meisterschaft wieder einmal ein Lebenszeichen. Zwei Monate lang hatte Tabellenschlusslicht Uri keinen Punkt mehr geholt. Nun ist diese brutale Durststrecke beendet. «Es geht wieder aufwärts. Unser Team harmoniert immer besser. Wir haben dumme Tore kassiert und uns dann wieder zurückgekämpft. Das ist sehr gut für die Moral der Mannschaft», bilanzierte Uri-Coach Philipp Schuler nach dem Heimauftritt gegen Tabellendritten Genève.

Zunächst sah es überhaupt nicht danach aus, als könnten die Platzherren wieder einmal etwas Zählbares einfahren. Die Gäste markierten bereits nach wenigen Sekunden durch einen satten Weitschuss den Führungstreffer. Uri wurde mehrheitlich in der eigenen Platzhälfte eingeschnürt und musste sich mit Händen und Füssen gegen weitere Gegentore zur Wehr setzen. Dies allerdings ohne Erfolg, denn in der 7. Minute doppelten die Westschweizer zum 2:0 nach. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit vermochten sich die Gastgeber etwas zu steigern. Mehr als ein Pfostenschuss von Jannis Fussen schaute jedoch nicht heraus. Zu Beginn des zweiten Durchgangs kassierten die Urner nach einem Gestocher vor Keeper Marc Blöchlinger sogar das 0:3. Damit schien die Partie gelaufen.

Uri mit famoser Aufholjagd

Aber die Urner steckten nicht auf und bewiesen ein grosses Kämpferherz. In der 31. Minute brach André Schuler den Bann und erzielte mit einem Kunstschuss aus spitzem Winkel das 1:3. Nun geriet die zuvor sehr sattelfest wirkende Genfer Hintermannschaft immer mehr ins Schleudern. Die Schussphase war an Dramatik und Spannung kaum mehr zu überbieten. Nachdem Blöchlinger zwei direkte Freistösse pariert hatte und die Hausherren eine Unterzahlphase schadlos überstanden hatten, war es Spielertrainer David Esteves, der knapp fünf Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit mit einem Schlenzer den 2:3-Anschlusstreffer bewerkstelligte. Und schliesslich erzwang Schuler mit seinem zweiten Torerfolg zum 3:3 etwas mehr als eine Minute vor dem Abpfiff gar eine Verlängerung.

In der zehnminütigen Overtime erarbeiteten sich die Urschweizer ein deutliches Chancenplus. Allerdings vermochten sie nicht zu reüssieren. Das Penaltyschiessen verlief dann höchst unbefriedigend. Während die Gäste zwei Mal einnetzten, scheiterten Patrick Greimel, David Esteves, André Schuler und Jannis Fussen allesamt am überragenden Genfer Schlussmann David Diaz, der sich als Matchwinner feiern lassen durfte.

Wertvolles Selbstvertrauen getankt

«Man hat wieder gesehen, dass die Mannschaften in der Nationalliga A leistungsmässig sehr nahe beisammen sind. Nach mehreren knappen Niederlagen haben wir endlich wieder einmal einen Punkt eingefahren. Das ist gut für das Selbstvertrauen», meinte Coach Schuler. Dann fügte er noch an: «Nun hoffe ich, dass wir im Januar an diese Vorstellung anknüpfen und auch gegen andere Gegner noch punkten können.»

Uri hat nach acht von 14 Qualifikationsrunden erst zwei Zähler auf seinem Konto. Der Rückstand auf den Tabellenvorletzten Wimmis beträgt vier Zähler. Es ist also durchaus möglich, die rote Laterne noch abzugeben. «Unsere vielen jungen Spieler im Kader kommen immer besser in Fahrt. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir für die entscheidenden Spiele gegen den Abstieg bereit sein werden», schlug Schuler im Hinblick auf den weiteren Saisonverlauf optimistische Töne an.