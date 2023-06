Rollhockey RHC Uri meldet sich zurück und verkürzt die Playout-Serie auf 1:2 Dank einer grossen Willensleistung ringt der RHC Uri in Spiel 3 des Playout-Finals den RHC Dornbirn nieder und gewinnt auswärts mit 5:4 nach Verlängerung. Der Abstieg in die zweithöchste Spielklasse konnte damit – zumindest vorerst – verhindert werden.

Captain Adrian Briker (am Ball) trägt mit zwei Treffern massgeblich zum Urner Sieg bei. Bild: Urs Hanhart

Das Spiel war an Spannung kaum zu überbieten und wog bis zum Ende hin und her. Der Start gehörte klar dem Heimteam aus dem Vorarlberg. Während Dornbirn ein ansehnliches Spiel aufzog, wirkten die Urner fahrig und mussten sich lange auf ihren Torhüter Marc Blöchlinger verlassen, der eine hochklassige Leistung ablieferte. In der 13 Spielminute kam für einmal auch Blöchlinger zu spät. Dornbirn netzte zum Führungstreffer ein. Drei Minuten später führte ein Entlastungsangriff der Urner zum Ausgleich. Manuel Gisler konnte sich mit einem schnellen Antritt etwas Raum verschaffen und zum Ausgleich einschieben. Auf den schmeichelhaften Treffer reagierte Dornbirn umgehend in der Person von Stefan Sahler, der eine Minute später auf 2:1 stellte. Wenige Sekunden vor dem Halbzeitpfiff überschlugen sich die Ereignisse. Ein Vorarlberger traf mit seinem Stock Uri-Torhüter Marc Blöchlinger mit voller Wucht am Kopf. Nachdem der Unparteiische die rote Karte schon in der Hand hielt, besann er sich nach Rücksprache mit seinem Schiedsrichterkollegen eines Besseren und zeigte blau statt rot. Der fällige direkte Freistoss und die folgende Überzahl der Urner blieben ergebnislos.

Urner Captain trifft doppelt

Die Karten sassen bei den Schiedsrichtern nun locker. Uris Routinier Patrick Greimel traf bei einem Penalty nur den Pfosten. Beide Teams spielten mit offenem Visier. Uri-Captain Adrian Briker gelang in der 41. Spielminute mit einem Weitschuss das 2:2, um keine Minute später den erstmaligen Urner Führungstreffer zu erzielen. Der Jubel der Urner war aber kaum verklungen, erzielte das Heimteam bereits den Ausgleich zum 3:3.

Das Spiel musste in der Verlängerung entschieden werden. Zuerst traf David Esteves nach einer herrlichen Einzelleistung mit einem Rückhandschuss zum 4:3 für Uri. Wiederum brauchte Dornbirn nur kurz bis zum neuerlichen Ausgleich. Patrick Greimel glückte dann aber das 5:4 für seine Farben. Dornbirn warf in der verbleibenden Spielzeit alles nach vorne und ersetzte den Torhüter durch einen fünften Feldspieler – erfolglos. Uri brachte den Sieg in trockene Tücher und verkürzt die Playout-Serie auf 1:2. Uri-Coach Thomas Gisler freute sich nach dem Spiel: «Wir haben heute grossartig gekämpft und nie aufgegeben. Die Jungs haben sich diesen ersten Saisonsieg redlich verdient.» Spiel 4 findet am Samstag in Seedorf statt (18 Uhr). (ji)