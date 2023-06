Rollhockey RHC Uri steigt aus der höchsten Spielklasse ab Die Urner verlieren das vierte Spiel der Playout-Serie gegen den RHC Dornbirn mit 2:5 und besiegeln damit ihren Abstieg in die NLB.

Der Urner Patrick Greimel (rechts) kämpft gegen die Dornbirner an. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 20. 5. 2023)

Noch vor einer Woche feierte der RHC Uri auswärts im Hexenkessel von Dornbirn seinen ersten Saisonsieg und konnte in der Playout-Serie auf 1:2 verkürzen. Am Samstag standen die Urner erneut mit dem Rücken zur Wand. Im Gegensatz zum letzten Duell der beiden Teams konnten sie diesmal das Glück nicht mehr erzwingen. Fünf Mal traf der RHC Uri die Torumrandung, zwei Mal schossen sie am leeren Tor vorbei. Am Ende blieben enttäuschte Gesichter, Trauer über die vergebenen Chancen und der Gang in die Zweitklassigkeit.

Beide Teams starteten verhalten in dieses wichtige Spiel und gingen zu Beginn nicht das ganz grosse Risiko ein. Nach der Startphase entwickelte sich eine muntere Partie mit guten Chancen auf beiden Seiten. Dem RHC Dornbirn gelang in der elften Minute, nach einer kurzen Druckphase und einem genialen Schlenzer ins linke obere Eck durch Alberto Gomez del Torno, das erste Tor der Partie. Die Reaktion der Urner liess nur kurz auf sich warten. 20 Sekunden nach dem ersten Gegentor verwandelte David José Dos Santos Gonçalves souverän einen Strafstoss und egalisierte die Führung der Vorarlberger. In der Folge hatte der RHC Dornbirn durch sein überlegenes Passspiel mehr von der Partie und erarbeitete sich die grössere Anzahl an Chancen, die Urner erspielten sich jedoch die gefährlicheren Möglichkeiten und legten eine gesunde Portion Aggressivität in die Zweikämpfe.

Wiederaufstieg mit starkem Nachwuchs anstreben

Nach der Halbzeitpause starteten die Innerschweizer stark in die zweite Hälfte und vergaben eine vielversprechende Doppelchance vor dem gegnerischen Tor. Die mangelnde Chancenverwertung der Urner rächte sich in der 29. Minute in Form von Alberto Gomez del Torno, der durch einen verwandelten Strafstoss seinen zweiten Treffer an diesem Abend für die Vorarlberger verbuchte.

Dornbirn übernahm in der Folge immer mehr das Spieldiktat. Die Urner trafen zwar noch einmal den Pfosten, es waren aber die Gäste, die nach einer gelungenen Ballstafette und mehreren vergebenen Chancen zum 1:3 trafen.

Der RHC Uri liess sich durch diesen erneuten Rückschlag jedoch nicht entmutigen und stürmte weiter Richtung gegnerisches Tor. Manuel Gisler verkürzte durch einen abgelenkten Distanzschuss nur zwei Minuten nach dem Gegentor zum 2:3.

Nun wiederholte sich die Geschichte des Abends. Nach einer verheissungsvollen 2:1-Überzahlsituation des RHC Uri, die zu keinem Tor führte, bekam der RHC Dornbirn einen weiteren Strafstoss zugesprochen. Torhüter Marc Blöchlinger, der an diesem Abend bereits einige starke Paraden gezeigt hatte, musste sich nach mehreren gekonnten Finten des Gegners und einem präzisen Schuss ins untere rechte Eck erneut geschlagen geben. In der 49. und zweitletzten Minute des Spiels traf der Dornbirner Stefan Sahler mit dem 2:5 zum Schlussresultat.

Nach dieser bitteren Niederlage und dem Abstieg in die NLB heisst es für den RHC Uri nun durchatmen und erholen. Danach steht die Saisonanalyse an. Trainer Thomas Gisler, der das Team im März interimistisch übernommen hatte, sagt: «Wenn ich unseren Nachwuchs anschaue, bin ich sicher, dass wir wieder einen Aufstieg feiern werden.» Viele Spieler der U20 sind bereits heute in der ersten Mannschaft integriert, und die Begeisterung der mehrheitlich jungen Urner Zuschauerinnen und Zuschauer für das Rollhockey und ihren Verein ist riesig. Der erneute Aufstieg des RHC Uri in die höchste Spielklasse scheint nur eine Frage der Zeit zu sein.

Uri – Dornbirn 2:5 (1:1, 1:4)

Rollhockeyhalle Seedorf. – 100 Zuschauende. – SR Dornbierer, Eggimann. – Uri: Blöchlinger, Gnos; Aschwanden, Briker, Gonçalves (1), Fussen, Schuler, Greimel, Manuel Gisler (1), Ryan Gisler. – Dornbirn: Gomes, Lechleitner; Brunner, Fässler, Gomez (2), Lestorto (1), Maniero (1), Sahler (1), Jochum.