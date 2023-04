Rollhockey Für den RHC Uri wird es im Abstiegskampf immer enger Der RHC Uri zog im zweiten Playout-Spiel gegen Uttigen mit 0:3 den Kürzeren. Nach der erneuten Niederlage wird es für die Urner nun extrem schwierig, die Best-of-five-Serie noch zu drehen und den Ligaerhalt in der NLA vorzeitig zu schaffen.

Der RHC Uri mit Tim Aschwanden (am Ball) rennt vergeblich an. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 15.4.2023)

In dieser Saison ist es wie verhext: Auch im 16. Anlauf schaffte es der RHC Uri nicht, endlich den ersten Sieg im Rahmen der Meisterschaft einzufahren. Immerhin waren die Gelb-Schwarzen am vergangenen Samstag im zweiten Playout-Spiel gegen Uttigen, das vor heimischer Kulisse in Seedorf ausgetragen wurde, relativ nahe dran, die gigantische Durststrecke zu beenden. «Heute wäre Uttigen durchaus in Reichweite gewesen. Schade, dass es erneut nicht geklappt hat», bilanzierte Uri-Sportchef Joshua Imhof nach dem Schlusspfiff. «Ganz bitter für uns ist, dass der Gegner in der ersten Halbzeit nur zwei echte Torchancen hatte und gleich beide in Tore ummünzte. Erfreulich trotz der Niederlage ist die Tatsache, dass unser Team die beste Leistung seit langem abgeliefert hat.»

Die Platzherren starteten stark und sichtlich Willens, die vor Wochenfrist im ersten Playout-Spiel erlittene 2:6-Niederlage vergessen zu machen. In den ersten zehn Minuten vergaben Patrick Greimel und Adrian Briker zwei gute Gelegenheiten, um das Score zu eröffnen. Die abgebrühter wirkenden Gäste machten es besser und bescherten den Gastgebern Mitte der ersten Halbzeit gleich mit ihrer ersten Möglichkeit eine kalte Dusche. Marzio Vanina bezwang Uri-Keeper Marc Blöchlinger mit einem präzisen Schlenzer aus kurzer Distanz und erzielte das 0:1. Und nicht genug damit, denn nur knapp drei Minuten später doppelte der gleiche Spieler mit einem erfolgreich abgeschlossenen schnellen Konter zum 0:2 nach. Bei diesem Spielstand blieb es bis zur Pause.

Charakter zeigen und kämpfen

Nach dem Seitenwechsel war der RHC Uri mehrfach ganz nahe am Anschlusstreffer dran. Doch das Wettkampfglück blieb ihm verwehrt. «Im Abschluss waren wir leider zu wenig effizient und zwingend. Zudem hatte Uttigen-Keeper Jean-Pierre Vizio einen sehr guten Tag. Er hat alle unsere Chancen zunichte gemacht», sagte Imhof. In der Schlussphase setzten die Hausherren alles auf eine Karte. Zwei Minuten vor dem Abpfiff nahmen sie den Goalie raus. Allerdings gelang es ihnen nicht, ein überzeugendes Powerplay aufzuziehen. Ein fataler Ballverlust in der Schlussminute besiegelte schliesslich die Niederlage endgültig. Yves Walther konnte ungehindert zum 0:3 einschieben.

Nun hat Uttigen gleich drei Matchbälle, um die Playout-Serie für sich zu entscheiden. Am kommenden Samstag können die Berner den Sack in der eigenen Halle mit dem dritten Sieg bereits zumachen und damit den Verbleib in der Nationalliga A sicherzustellen. Dazu sagte der Sportchef der Urner: «Für uns sieht es jetzt sehr schlecht aus. Aber wir haben nichts mehr zu verlieren und werden alles daransetzen, doch noch eine Wende zu erzwingen. So lange es rechnerisch noch möglich ist, werden wir nicht aufstecken. Wichtig ist, dass wir Charakter und zeigen und bis zum Schluss kämpfen.»

Falls Uri das Playout-Duell gegen Uttigen verliert, wonach es jetzt aussieht, ist der Abstieg in die Nationalliga B noch keineswegs besiegelt. Dann bleibt noch eine letzte Chance in der alles entscheidenden letzten Playout-Serie. Als Gegner wartet dort entweder Dornbirn oder Wimmis. Im Kräftemessen dieser beiden Teams steht es nach zwei Spielen 1:1. Imhof glaubt nach wie vor daran, dass die Relegation noch umgangen werden kann. Bereits in der letzten Saison wurde die Verbannung in die zweithöchste Liga erst auf den letzten Drücker verhindert – damals mit einem Exploit im allerletzten Spiel. Ein solcher ist auch jetzt wieder gefordert.