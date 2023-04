Rollhockey Nun greift der RHC Uri nach dem letzten Strohhalm Der RHC Uri verliert das dritte Playout-Spiel gegen Uttigen mit 3:5. Damit ist die Serie beendet. Nun bleibt den Schwarz-Gelben noch eine letzte Chance, den Abstieg in die Nationalliga B zu verhindern.

Adrian Briker ist der Torschütze zum schliesslich nutzlosen 1:4. Bild: Urs Hanhart

Nach den relativ deutlichen Niederlagen in den ersten beiden Partien standen die Urner am vergangenen Samstag beim Gastspiel in Uttigen gewaltig unter Druck. Sie mussten unbedingt gewinnen, um die Best-of-five-Serie zu verlängern. Aber es lief von Beginn weg alles andere als wunschgemäss. Bereits in der 4. Minute legten die Platzherren den ersten Treffer vor und nur drei Minuten später doppelten sie gleich nach.

Vier Tore Rückstand waren zu viel

Es kam sogar noch schlimmer für gebeutelten Urschweizer. Mitte der ersten Halbzeit erhöhte Uttigen auf 3:0. Auch nach der Pause ging es zunächst in diesem Stil weiter. Nur wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff fiel das 4:0. Immerhin steckten die Gäste nicht auf und wurden dafür auch belohnt. Adrian Briker verkürzte in der 33. Minute auf 1:4. Allerdings stellten die Berner nur wenige später den alten Vier-Tore-Abstand wieder her. Levyn Fussen und Adrian Briker konnten dann in der Schlussphase mit zwei Treffern noch etwas Resultatkosmetik betreiben. Aber auch im dritten Duell waren die Innerschweizer weit davon entfernt, Uttigen Paroli zu bieten.

Der Showdown-Gegner steht noch nicht fest

Nun bleibt dem RHC Uri nur noch eine Chance, den Kopf in allerletzter Minute doch noch aus der Schlinge zu ziehen. In der abschliessenden und alles entscheidenden Playout-Serie, in welcher der Absteiger in die Nationalliga B ermittelt wird, muss er wahrscheinlich gegen Dornbirn antreten. Die Vorarlberger liegen in der Playout-Serie gegen Wimmis mit 1:2 im Hintertreffen. Zudem profitieren die Berner im vierten Duell, bei ihrem ersten von zwei Matchbällen, vom Heimvorteil.

Dornbirn ist für Uri ein Gegner, der durchaus in Reichweite liegen könnte. Beim letzten Aufeinandertreffen im Rahmen der Qualifikation Mitte Februar resultierte nach der regulären Spielzeit ein 5:5-Remis. Dornbirn konnte sich damals erst in der Verlängerung durchsetzen. Die Spieldaten für die ultimative Playout-Serie werden erst noch fixiert. Los geht es wahrscheinlich frühestens Mitte Mai.