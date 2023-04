Rollstuhlbasketball Die Pilatus Dragons schaffen das Double Fribourg bleibt ein gutes Pflaster für die Pilatus Dragons. Eine Woche nach dem Meistertitel sichern sich die Zentralschweizer Rollstuhlbasketballer auch den Cupsieg.

Die Pilatus Dragons feiern ihren Triumph. Bild: PD

Die Rolling Rebels aus St. Gallen waren einmal mehr die erwartet starken Gegner. Ihrem Topscorer Husein Vardo (25 Punkte) gelang in der ersten Halbzeit beinahe alles, in der zweiten Halbzeit wurde er jedoch von einer aggressiven Dragons-Verteidigung abgemeldet. Die Zentralschweizer ihrerseits konnten nach einem nervösen Start auch offensiv zulegen. Waren es in der ersten Halbzeit noch die Mitteldistanzwürfe von Nicolas Hausammann, welche die Pilatus Dragons im Spiel hielten, sprang der Funke im weiteren Verlauf der Partie auf das gesamte Team über. Am Ende resultierte ein 64:48-Sieg.

Gewichtiger Ausfall gut kompensiert

Die Dragons mussten erneut auf Nationalspieler Janic Binda verzichten. Es gibt nicht viele Teams, welche den Ausfall eines ihrer besten Verteidigers und Skorers wegstecken könnten. Das Team von Coach Christian Rosenberger schaffte es mit Bravour. Die taktische Geschlossenheit, mit der das Konzept des Trainers umgesetzt wird, ist überzeugend. Der Spirit, mit welchem man sich auf dem Feld hilft, geht nathlos von der einen auf die nächste Generation über. «Ich denke, unsere Kontinuität ist der Grund, warum wir heute gewonnen haben», bilanzierte Nicolas Hausammann, der als MVP der Partie ausgezeichnet wurde. «Wir arbeiten stetig an uns und versuchen, uns zu verbessern. St. Gallen hat gerade zu Beginn der Saison gezeigt, wie gefährlich sie sein können. Sie haben uns zweimal geschlagen. Wir haben die richtigen Schlüsse gezogen und uns entscheidend verbessert.»

Nun wartet noch eine grosse Herausforderung auf die Dragons, bevor es in die verdiente Pause geht. Im türkischen Yalova treffen die Zentralschweizer im Eurocup-Final auf Top-Teams aus Deutschland, Italien, Frankreich und der Türkei. (pd/ars)