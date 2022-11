Ski Nordisch Roman Furger: OP statt Rücktritt, nun kann der Urner wieder voll belasten Neben Nadine Fähndrich prägen weitere Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer die Schweizer Langlaufszene – allen voran Roman Furger (32).

Roman Furger. Yanik Buerkli / KEYSTONE

Der Urner ist nach dem Rücktritt von Dario Cologna der Mann mit Erfahrung und Klasse. Gradlinig aber sind die Monate nach Olympia nicht verlaufen. «Für mich stellte sich die Frage: Operation oder Rücktritt?» Er entschied sich für die Sehnenoperation am Fuss und musste nach sechs Wochen wieder «bei null beginnen».

Erst Ende Sommer konnte Furger wieder gewohnt belasten. Krankheitsbedingt musste er vorletzte Woche nochmals aussetzen. Dennoch reist er zum Weltcup-Start in den hohen Norden Finnlands. Er sagt:

«Ein guter Saisonstart vereinfacht vieles.»

Riebli liebäugelt mit Sprint-Finals

Ambitionen im Hinblick auf die Weltmeisterschaften von Ende Februar/Anfang März in Planica (Slowenien) melden wie Roman Furger auch Roman Schaad (Einsiedeln), Janik Riebli (Giswil), Cyril Fähnrich (Eigenthal) oder Lea Fischer (Engelberg) an. Routinier Schaad sagt vor dem Saisonstart: «Mir fehlte zuletzt die Power. Mit neuen Inputs und sechs Kilogramm zusätzlicher Muskelmasse starte ich sehr zuversichtlich in den Winter.» Und Riebli ergänzt: «Ich blieb verletzungsfrei und erwarte von mir Vorwärtsschritte im Skating wie in der klassischen Technik. Ich will Vollgas geben und liebäugle mit Weltcup-Sprint-Finals.» Neben Furger werden Riebli und Fähndrich in Finnland am Start stehen.