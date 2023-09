Ruder-WM Zielsetzung übertroffen: Vier Schweizer Boote sichern sich Olympia-Ticket Bei der Ruder-WM in Belgrad schaffen am Donnerstag vier Schweizer Boote die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024. Weitere könnten noch dazukommen.

Andrin Gulich (links) und Roman Röösli im Zweier ohne Steuermann. Bild: Swiss Rowing/Detlev Seyb

Der Schweizer Ruderverband Swiss Rowing übte sich im Vorfeld der Weltmeisterschaften in Vorsicht. Das formulierte Ziel: Drei Boote sollen sich in Belgrad die Qualifikation für die Olympischen Spiele sichern. Schon vor dem abschliessenden Final-Wochenende ist klar: Swiss Rowing wird die eigenen Ambitionen übertreffen. Am Donnerstag sicherten sich vier Boote das Olympia-Ticket.

Eindrücklich war einmal mehr das Duo Raphaël Ahumada und Jan Schäuble im leichten Doppelzweier. Der Waadtländer und der Nidwaldner zogen mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg in den A-Final ein. Der Sprung unter die besten sechs Boote ist gleichbedeutend mit der Olympiaqualifikation.

Ebenfalls Hoffnungen auf eine WM-Medaille dürfen sich der Zürcher Andrin Gulich und der Luzerner Roman Röösli im Zweier ohne Steuermann machen. Die beiden ruderten im Halbfinal auf den 2. Platz und qualifizierten sich somit ebenfalls für Olympia. Gulich und Röösli bilden erst seit dieser Saison eine Zweierformation. Das Boot war auf Anhieb erfolgreich: Im Mai holten sie sich den EM-Titel.

Beide Doppelvierer sind qualifiziert

Für Aufsehen sorgten auch die Doppelvierer der Männer und Frauen, die sich je einen Quotenplatz sicherten. Das Frauenteam mit Célia Dupré, Pascale Walker, Lisa Lötscher und Fabienne Schweizer erreichte dank einem 2. Platz den A-Final. Die Männercrew mit Maurin Lange, Scott Bärlocher, Jonah Plock und Dominic Condrau schaffte den Finaleinzug mit dem 3. Rang.

Der Leichtgewichts-Doppelzweier (Patricia Merz/Frédérique Rol) und der Vierer ohne Steuermann (Kai Schätzle, Patrick Brunner, Tim Roth und Joel Schürch) verpassten den Sprung in den A-Final. Beide Boote könnten die Olympia-Quali aber noch via B-Final schaffen.

Überlegener Andri Struzina

In der nicht-olympischen Bootskategorie des Leichtgewichts-Einers überzeugte Andri Struzina. Der Zuger demonstrierte seine Dominanz mit einem klaren Halbfinal-Sieg. Struzina wird bereits am Freitag (14.05 Uhr) um die Medaillen rudern. Im Frauenrennen belegte die Waadtländerin Eline Rol den 5. Rang und wird somit im B-Final antreten.