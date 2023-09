Ruder-WM Der Zuger Andri Struzina kürt sich in Belgrad zum Ruder-Weltmeister Der Zuger Ruderer Andri Struzina wird bei den Weltmeisterschaften in Belgrad Weltmeister im Leichtgewichts-Einer. Dem 25-jährigen gelingt ein dominanter Auftritt.

Andri Struzina, aufgenommen im WM-Halbfinal. BIld: Darko Vojinovic/AP

Am Freitagnachmittag landet Andri Struzina bei den Ruder-Weltmeisterschaften in Belgrad den grossen Coup. Der 25-Jährige wird in der nicht-olympischen Bootsklasse des leichten Einers Weltmeister.

Struzina und der Pole Artur Mikolajczewski waren die Schnellsten in der Qualifikation und gingen als Favoriten in das Medaillenrennen. Der Pole und der Schweizer ruderten auf Bahn 1 und 2. Sruzina erwischte aber den besseren Start als Mikolajczewski.

Bei der 1500-Meter-Marke übernahm Struzina schliesslich die Führung und gab sie nicht mehr ab. Auf Platz 2 klassierte sich der Italiener Niels Torre. Dritter wurde Mikolajczewski.

