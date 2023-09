Weltmeisterschaft Fünf Boote bereits im Halbfinal: Schweizer Ruderkader ist an der WM auf Kurs Das Schweizer Ruder-Nationalteam kämpft an der WM in Belgrad um Medaillen und die Olympiaqualifikation. Der Auftakt in die WM verlief schon mal ansprechend.

Auch der Frauen-Doppelvierer löste das Halbfinal-Ticket (von links): Fabienne Schweizer, Lisa Lötscher, Pascale Walker und Célia Dupré. Bild: Swiss Rowing/Detlev Seyb

Zehn Schweizer Boote stehen in dieser Woche bei den Ruder-Weltmeisterschaften in Belgrad im Einsatz. Es ist der Höhepunkt dieser Rudersaison. Nebst WM-Medaillen werden in Serbien vor allem auch Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2024 vergeben.

Einige Schweizer Athleten haben bereits in den Vorläufen brilliert. Drei Boote haben sich mit Siegen in den Vorläufen für die Viertelfinals vom Mittwoch qualifiziert: der Riemenzweier mit Andrin Gulich und Roman Röösli, der Doppelzweier der Leichtgewichte mit Raphaël Ahumada und Jan Schäuble sowie der Leichtgewichtseiner mit Andri Struzina.

Die erst 19-jährige Einer-Ruderin Aurelia Janzen wurde bei ihrer ersten Elite-WM Dritte im Vorlauf und bestreitet am Mittwoch ebenfalls den Viertelfinal. Erst am Donnerstag im Einsatz steht Eline Rol im leichten Einer. Als Zweitplatzierte im Vorlauf schaffte sie es direkt in den Halbfinal.

Beide Doppelvierer in den Halbfinals

Aussichtsreiche Chancen auf eine Topklassierung hat auch der Frauen-Doppelvierer mit Célia Dupré, Pascale Walker, Lisa Lötscher und Fabienne Schweizer. Im Vorlauf hatte das Frauen-Grossboot mit China und Australien äusserst starke Konkurrenz. Die Meggerin Lisa Lötscher sagte nach dem Rennen: «Wir fanden bald einen soliden, leichten Rhythmus. So arbeiteten wir uns im mittleren Rennabschnitt kontinuierlich an China und Australien heran.» Die Schweizerinnen mussten sich letztlich den Olympiasiegerinnen und amtierenden Weltmeisterinnen aus China geschlagen geben. Der zweite Platz reichte dennoch zur direkten Qualifikation für den Halbfinal vom Donnerstag.

Direkt in den Halbfinal ruderte auch der Doppelvierer der Männer mit Maurin Lange, Scott Bärlocher, Jonah Plock und Dominic Condrau. Das Team belegte hinter Polen den zweiten Rang und verwies Australien mit einem Vorsprung von 1,85 Sekunden in den Hoffnungslauf.

Drei Schweizer Boote im Hoffnungslauf

In den Hoffnungslauf mussten aber auch drei Schweizer Boote: der Riemenvierer mit Kai Schätzle, Patrick Brunner, Tim Roth und Joel Schürch; der Frauen-Doppelzweier mit Sofia Meakin und Salome Ulrich; der leichte Doppelzweier der Frauen mit Patricia Merz und Frédérique Rol.

Der Riemenvierer löste die Aufgabe souverän und löste das Halbfinal-Ticket dank eines zweiten Rangs. Die Schweizer lagen am Ende nur 0,23 Sekunden hinter Italien. Ebenfalls den Halbfinal bestreiten am Donnerstag Patricia Merz und Frédérique Rol. Die beiden qualifizierten sich ebenfalls mit einem zweiten Rang für den Halbfinal vom Donnerstag. Salome Ulrich und Sofia Meakin werden ihren Hoffnungslauf erst am Mittwoch bestreiten.