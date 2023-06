Rudern Die nächste Goldmedaille: Schäuble und Ahumada siegen auch beim Weltcup von Varese Der Nidwaldner Jan Schäuble und der Waadtländer Raphaël Ahumada sichern sich beim Ruder-Weltcup in Varese den Sieg. Für das Duo Roman Röösli/Andrin Gulich gibt es die Silbermedaile.

Sie reiten auf der Erfolgswelle: Jan Schäuble und Raphael Ahumada. Vid Ponikvar/Freshfocus / Expa/Sportida

Nach dem Triumph in Zagreb siegt der Schweizer Leichtgewichts-Doppelzweier mit Raphaël Ahumada und Jan Schäuble auch an der zweiten Weltcup-Regatta der Saison. Andrin Gulich/Roman Röösli im Zweier ohne belegen in Varese Rang 2.

Im Halbfinal am Samstag mussten sich Ahumada/Schäuble zum ersten Mal in dieser Saison geschlagen geben, und zwar den Franzosen Ferdinand Ludwig/Hugo Beurey. Die Reaktion im Final am Sonntag war eindrücklich. Nach 500 m noch auf Platz 4 liegend, übernahmen der 22-jährige Waadtländer und der 23-jährige Nidwaldner auf dem zweiten Streckenviertel die Führung und gaben diese nicht mehr ab. Die Europameister distanzierten Ludwig/Beurey um 1,32 Sekunden.

Das auf diese Saison hin neu formierte Duo Gulich/Röösli kassierte derweil nach dem Sieg in Zagreb und dem Gewinn des EM-Titels in Bled die erste Niederlage. Der 24-jährige Zürcher und der fünf Jahre ältere Luzerner waren chancenlos gegen die entfesselnd rudernden Briten Thomas George/Oliver Wynne-Griffith, die WM-Dritten des vergangenen Jahres. Die Australier Joseph O’Brien/Angus Dawson hielten Gulich/Röösli dank einem starken Finish auf Distanz. (sda)