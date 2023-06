Rudern Premiere auf dem Rotsee: Lucerne Regatta erhält Zuwachs An der Lucerne Regatta werden erstmals Para-Rennen durchgeführt – mit Blick auf die Paralympics 2024.

Claire Ghiringhelli auf dem Weg zum sechsten Schlussrang an den Europameisterschaften in Bled. Sie war die erste Schweizer Para-Ruderin an internationalen Meisterschaften. Bild: Jean Michel Billy / PD

Im kommenden Jahr sollen an der Qualifikationsregatta im Mai auf dem Rotsee nicht nur die letzten Plätze für die Olympischen Spiele in Paris vergeben werden, sondern auch die Plätze für die Paralympics. Die Lucerne Regatta Association und der Weltruderverband haben eine entsprechende Absichtserklärung unterschrieben, wie die Regatta gestern mitteilte. Somit werden im nächsten Jahr 65 zusätzliche Boote erwartet. Im Regatta-OK ist Fransiska Bossuyt, lizenzierte Trainerin im Para-Rudern, neue Para-Verantwortliche.

Para-Ruderboote sind je nach Kategorie anders aufgebaut und verfügen über zusätzliche Schwimmer um ein Kentern zu erschweren. Bild: Daniel Schriber / Suva

Um optimal auf die Qualifikationsregatta 2024 vorbereitet zu sein, werden bereits im Rahmen der diesjährigen Weltcup Regatta (7. bis 9. Juli) zwei Rennen in den Para-Kategorien durchgeführt. «Das neue Para-Konzept soll so einem Test unterzogen werden», erläutert der Geschäftsführer, Timon Wernas. «Es wird uns erlauben, wichtige Erfahrungen zu sammeln und im Austausch mit den Athletinnen und Athleten die Lösungen für 2024 weiter zu optimieren.» Wernas stellt auch in Aussicht, die Pararennen «bereits 2024 oder 2025 in die Lucerne Regatta auf dem Rotsee zu integrieren». (ca)