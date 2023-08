Saisonhöhepunkt Samuel Giger gegen Fabian Staudenmann: Das sind die Spitzenpaarungen beim Unspunnen-Schwinget Der Technische Leiter des Eidgenössischen Schwingerverbands hat eingeteilt: Am Sonntag kommt es am Unspunnen-Schwinget im 1. Gang zur Revanche zwischen Fabian Staudenmann und Samuel Giger.

Fabian Staudenmann (links) und Samuel Giger trafen zuletzt beim Brünig-Schwinget Ende Juli aufeinander. Bild: Urs Flüeler/ Keystone

Am Donnerstagmittag wurden die Spitzenpaarungen des Unspunnen-Schwinget bekannt. Der Aargauer Stefan Strebel, der als Technische Leiter des Eidgenössischen Schwingerverbands den 1. Gang selbstständig einteilen darf, entschied sich, zum Auftakt Fabian Staudenmann und Samuel Giger aufeinander loszulassen. Die beiden trafen beim Brünig-Schwinget zuletzt aufeinander - einen Sieger gab es nicht.

Strebel sagte bei der Bekanntgabe gegenüber SRF: «Dieser Gang war noch nicht fertig.» Giger und Staudenmann werden also erneut die Gelegenheit bekommen, einen Sieger zu finden. Die zweite grosse Spitzenpaarung findet zwischen dem Innerschweizer Favoriten Pirmin Reichmuth und dem Berner Mitfavoriten Matthias Aeschbacher statt.

Die Paarungen in der Übersicht: Samuel Giger - Fabian Staudenmann

Pirmin Reichmuth - Matthias Aeschbacher

Armon Orlik - Kilian Wenger

Sven Schurtenberger - Michael Ledermann

Curdin Orlik - Werner Schlegel

Joel Strebel - Benjamin Gapany

Matthieu Burger - Damian Ott

Lario Kramer - Nick Alpiger

Adrian Walther - Domenic Schneider

Mario Schneider - Patrick Räbmatter

Zugelassen sind beim Saisonhöhepunkt am Sonntag in Interlaken 120 Schwinger. Je 32 Berner und Innerschweizer, 30 Nordostschweizer, 14 Nordwestschweizer sowie 12 Südwestschweizer. Auf der aktuellen Teilnehmerliste stehen 48 Eidgenossen. Angeschwungen wird am Sonntag um 8 Uhr. Auf unserer Website berichten wir per Liveticker aus der Arena.