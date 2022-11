Basketball Swiss Central wehrt sich tapfer, steht am Ende aber wieder ohne Punkte da Trotz 85:95-Niederlage gelingt Swiss Central Basketball im Heimspiel gegen Titelanwärter Genève eine beherzte Darbietung.

Luc Schärer (am Ball) entwickelt sich immer mehr zum Schlüsselspieler bei Swiss Central Basket. Bild: Maria Antich (Luzern, 23. November 2022)

Die Szene kurz nach Spielschluss war exemplarisch dafür, inwiefern die Erwartungen und die Realität bei Swiss Central bisweilen auseinanderklaffen. Während die Spieler nach der Niederlage gegen Genève damit beschäftigt waren, die Halle aufzuräumen, fasste sich ein Knabe ein Herz und ging auf SCB-Cheftrainer Orlando Bär zu. «Dürfte ich eines der Trikots haben?», fragt er den Coach – worauf Bär nichts anderes übrig blieb, als die Wahrheit zu sagen: «Es tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Aber wenn ich dir jetzt eines der Trikots gebe, fehlt uns dieses am nächsten Match.» Natürlich haben sie bei SCB keine Trikots auf Vorrat. Und was für die Kleider gilt, ist auch bei den anderen Ressourcen nicht anders. Der Klub arbeitet mit dem, was er hat – und versucht, das Beste draus zu machen. Das gelingt mal besser, mal schlechter.

Vor dem Mittwochspiel gegen Genève deutete vieles auf eine klare Angelegenheit hin. Dies nicht zuletzt deshalb, weil SCB nach wie vor nur auf zwei Profis zurückgreifen kann. Die Genfer auf der anderen Seite verfügen über ein hoch dotiertes Kader, bei dem mindestens sieben Spieler beruflich nichts anderes tun, als Basketball zu spielen. Kein Wunder, will der aktuelle Vizemeister auch dieses Jahr um den Titel mitspielen.

So viel zur Theorie. In der Praxis war der Unterschied längst nicht so gross wie erwartet. Wie schon vor einigen Wochen gegen Boncourt wehrte sich SCB tapfer gegen den physisch überlegenden Gegner. Mehr als das: Sechs Minuten vor der Halbzeit war das Spiel ausgeglichen (33:33), phasenweise führte SCB sogar. Dann aber ging dem Heimteam vorübergehend der Schnauf aus. Löcher in der Defense und viele Fehlwürfe im Angriff trugen dazu bei, dass sich die Gäste bis zur Halbzeit eine komfortable Führung (55:39) erspielen konnten.

Lamar und Schärer lancieren Aufholjagd

Trotz des 16-Punkte-Pausenrückstandes gelang es Swiss Central, im dritten Viertel nochmals ranzukommen. Das lag primär an zwei Spielern: US-Topskorer Trevion Lamar erzielte mit 24 Punkten, 12 Rebounds und 6 Assists überragende Einzelwerte. Der zweite, der massgeblich zur Aufholjagd beitrug, war Luc Schärer. Der ehemalige Hürdenläufer mausert sich immer mehr zum Schlüsselspieler. Aufgrund seiner spektakulären Spielweise – Schärer schliesst häufig mittels Slam-Dunk ab – erfreut sich der 22-Jährige auch beim SCB-Publikum grosser Beliebtheit. Mit starken fünf von neun erfolgreichen Dreipunktewürfen bewies Schärer zudem, dass er nicht nur am Korb, sondern auch aus der Distanz punkten kann.

SCB kämpfte bis zum Schluss, verlor am Ende aber mit 85:95. Es hätte auch anders kommen können. Dann vielleicht, wenn das Heimteam im zweiten Viertel besser verteidigt hätte, wenn mehr Freiwürfe verwertet worden wären, wenn der eine oder andere kritische Schiedsrichterentscheid anders ausgefallen wäre. Aber eben: Bei Swiss Central arbeitet man damit, was man hat. Das war am Mittwoch zwar viel, aber halt doch noch nicht ganz genug.