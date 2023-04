Schach-WM Drama am Schachbrett: Der schwierige Kampf von Ding Liren ums Comeback Bei der Schach-WM liefern sich Ding Liren und Jan Nepomnjaschtschi ein packendes Duell. Nun geht es in die entscheidende Phase.

Am Ruhetag der Schach-WM war für Ding Liren an Entspannung nicht zu denken. Die Hoffnung auf ein spektakuläres Comeback, sie lebt noch immer, doch für den chinesischen Grossmeister läuft es vor der entscheidenden Phase alles andere als rund: Knapper Rückstand im Duell mit Jan Nepomnjaschtschi, kaum noch Gelegenheiten zurückzuschlagen – und dann auch noch ein folgenschweres Leak.

Ding Liren (links) läuft im WM-Duell gegen Jan Nepomnjaschtschi einem Rückstand hinterher. (Astana, 20. 4. 2023) Bild: Radmir Fahrutdinov / EPA

«Er muss Nepomnjaschtschi mit etwas überraschen, was ihm Probleme macht», gibt der deutsche Bundestrainer Jan Gustafsson die Marschroute für Ding im SID-Gespräch vor – doch genau hier liegt das Problem. Im Anschluss an die achte Partie machte eine Meldung die Runde, die die Schachwelt in Aufruhr versetzte: Trainingspartien, bei denen sich der Chinese mit seinem Sekundanten Richard Rapport auf die WM vorbereitete, waren plötzlich online einsehbar und entblössten wohl einen Teil von Dings Plänen. «Das ist ein schwerer Schlag», stellt Gustafsson fest: «Insbesondere mit Weiss will man ja Druck machen. Du arbeitest monatelang an diesen Überraschungen.» Nun aber sei es für Ding «so gut wie unmöglich», noch etwas Gleichwertiges zu finden.

Beide Grossmeister erlauben sich Fehler

Mit 6:5 liegt der Russe Nepomnjaschtschi nach elf gespielten Partien in Führung, für den Gesamtsieg sind 7,5 Punkte nötig. Ding dagegen lechzt nach einem Erfolg, um sich zumindest noch in den Tiebreak zu retten. Am Mittwoch und am Donnerstag (jeweils 11 Uhr MESZ) bieten sich die nächsten beiden Chancen.

Kontrahent «Nepo» aufgrund von Dings Problemen schon jetzt zum Weltmeistertitel zu gratulieren, wäre eindeutig verfrüht. Zu unberechenbar war das vor über zwei Wochen gestartete Marathon-Duell bislang, zu viele kleinere und grössere Fehler erlaubten sich beide Grossmeister.

Besonders in der Frühphase entwickelte sich so ein offener Schlagabtausch, der auch den Bundestrainer begeisterte. In den ersten sieben Spielen konnte gleich fünfmal ein Sieger ermittelt werden: «Vier Siege in Folge für Weiss – ich kann mich nicht erinnern, so etwas schon einmal gesehen zu haben», sagt Gustafsson.

«Als Fan bin ich gut unterhalten», so der 43-Jährige, der die WM in einem Internet-Stream auch als Kommentator begleitet. Nach Jahren der Dominanz des Superstars Magnus Carlsen, der auf eine Titelverteidigung verzichtet, geniesst nicht nur Gustafsson die Dramatik in Astana.

Erstmals fehlt der Titelverteidiger

Dem Norweger Carlsen, seit 2013 Weltmeister, fehlte «die Motivation», um noch einmal anzutreten. Erstmals seit der Premiere vor über 130 Jahren wird eine Schach-WM damit ohne Titelverteidiger ausgespielt.

«Er ist natürlich der beste Spieler», sagt Gustafsson, betont aber: «Man muss die Nummer zwei und drei der Welt auch respektieren. Dass die immer nur hören: Ihr seid aber nicht Magnus Carlsen, finde ich nicht besonders fair.» Insbesondere Liren wird in den kommenden Tagen zeigen wollen, dass auch er durchaus zu grossen Taten am Brett fähig ist, um sich doch noch die WM-Krone zu sichern. Trotz aller Widrigkeiten. (sid)