Schäuble schreibt Gespräch per Codewort: So kommuniziert Jan Schäuble im Ruderboot In seiner heutigen Kolumne erklärt Jan Schäuble, wie die Kommunikation im Boot funktioniert, wie viel ein Leichtgewichtsruderer wiegen darf und warum er anspruchsvolle Bedingungen eigentlich sogar mag.

Im Doppelzweier kommunizieren wir in Deutsch, denn Raphaël Ahumadas Schweizerdeutsch ist um Welten besser als mein Französisch. Ehrlich gesagt, schaffe ich bei Puls 180 im Rennen gerade mal ein Wort rauszupressen. Wir beide haben unsere Codeworte wie lang, gross, go und yep schon lange vor dem ersten Rennen abgemacht.

Der Ruderer Jan Schäuble bei den Vorbereitungen. Dominik Wunderli (Luzern, 06.07.2022)

Raphaël ist als Schlagmann für den Rhythmus zuständig. Ich übernehme seinen Takt und gebe dank meiner Übersicht auf der hinteren Position im Boot die Rennansagen durch. So entsteht eine synchrone Zusammenarbeit.

Wir ergänzen uns aber auch beim gemeinsamen Kochen– und auf der Waage. Aktuell essen wir im Hotel auf dem Zimmer und kochen unsere Pasta selber. Ausschlaggebend für unsere Camping-Kochkünste ist unser Gewicht. Wenn wir selber kochen, wissen wir exakt, was in unserem Essen drinsteckt. So können wir den Energiewert berechnen und nehmen nicht über Nacht ungewollt zu.

Im Normalfall habe ich kein Problem, mein Gewicht einzuhalten. Am Morgen des Vorlaufs habe ich Raphaël zum Beispiel sogar 1,3 kg «geschenkt». Wir müssen als Team nämlich durchschnittlich 70 kg wiegen. Wenn ich etwas weniger auf die Waage bringe, darf er etwas schwerer sein. Das ist eben auch Teamwork.

Dass wir allgemein gut zusammen funktionieren, spielte uns beim Vorlauf in die Hände. Es war zwar ein hartes Rennen bei anspruchsvollen Ruderverhältnissen und starken Windböen. Der Doppelzweier ist die einzige olympische Bootsklasse für Leichtgewichte und darum enorm hart umkämpft. Bei jedem Rennen bekämpfen wir uns bis auf Zahnfleisch. Das macht die Rennen natürlich auch für das Publikum attraktiv.

Bei hohem Wellengang ist es absolut zentral, über die gesamten 2000 Meter eine saubere Technik zu rudern. Ich mag solche Wettkämpfe, wenn die Rennen nicht mit dem Krafteinsatz alleine gewonnen werden. Bei Top-Bedingungen können viele Leute schnell rudern. Die Spreu vom Weizen trennt sich erst, wenn die äusseren Bedingungen etwas anspruchsvoller werden.