Schäuble schreibt Unsere Stärke: rasche Erholung In seiner heutigen Kolumne erklärt uns Ruderer Jan Schäuble, wie sein Körper möglichst schnell zu neuen Kräften findet – und wie man Spitzensport und Studium unter einen Hut bringt. Jan Schäuble*

Kaum waren wir als Sieger des Viertelfinals ins Ziel gefahren, startete bereits unsere Erholungsphase. Es ist wichtig, direkt nach dem Rennen in Bewegung zu bleiben. Wir rudern nach so einer Belastung jeweils bis zu fast einer Stunde locker aus, um möglichst viel Laktat aus unserem Körper zu bringen.

An Land geht es dann ohne Pause zum Masseur, der eine Lymphdrainage macht und mir die Beine ausstreicht. Das ist mir sehr wichtig. Ein weiterer Erholungsschritt ist das Eisbad, damit sich die Muskulatur zusammenzieht und wieder an Spannung gewinnt. Diese Tortur nehme ich aber nur im Sommer auf mich, wenn ich den erhitzten Körper herunterkühlen muss. Hier in Racice wäre mir das zu kalt. Ich bin definitiv ein Warmduscher.

Der Ruderer Jan Schäuble. Dominik Wunderli (Luzern, 06.07.2022)

Ich empfinde es als eine unserer Stärken unseres Boots, dass wir uns so rasch erholen. Diese Fertigkeit führe ich auf unser extrem hohes Trainingsvolumen vor den Wettkämpfen zurück. Weil wir drei Mal pro Tag in einem grossen Umfang trainieren, ist der Körper daran gewöhnt, sich dazwischen möglichst rasch zu erholen. So gesehen sollten die 24 Stunden bis zum Halbfinal an der Weltmeisterschaft in Tschechien für uns kein Problem darstellen.

Zwischen den Wettkämpfen organisiere ich aktuell Studienmaterial und schreibe Gesuche. Seit Montag läuft das dritte Semester meines Chemiestudiums an der ETH. Im Gegensatz zur Corona-Zeit, als die Vorlesungen online abgehalten wurden, läuft jetzt wieder der Präsenzunterricht – ohne mich. Darum muss ich mir das Studienmaterial der verpassten Woche organisieren und den Stoff nachholen.

Gesuche schreibe ich, um meine Prüfungsblöcke aufteilen zu können. Auch mein Praktikum muss ich aufteilen. Es ist definitiv eine gute Organisation gefragt, um parallel zum Spitzenrudersport ein anspruchsvolles Studium zu absolvieren.

Zuerst kommt jetzt aber der wichtigste Teil der Ruder-Weltmeisterschaft 2022. Der Halbfinal ist das Rennen, bei dem nicht selten sechs Boote innerhalb von einer einzigen Sekunde ins Ziel kommen. Ein Fehler liegt da nicht drin. So eng ist das.