Fussball Der FC Schattdorf feiert den ersten Saisonsieg Beim ersten Auftritt im eigenen Stadion wartete der FC Schattdorf mit einer überzeugenden Vorstellung auf: 4:2-Sieg gegen den LSC.

Der Schattdorfer Skander Agrebi (am Ball) erzielte das 3:0 und traf zwei Mal den Pfosten.

Nach dem verpatzten Saisonauftakt in der 2. Liga mit den beiden 2:3-Niederlagen gegen Aufsteiger Gunzwil und Obergeissenstein waren die Schattdorfer im ersten Heimspiel bestrebt, Wiedergutmachung zu betreiben. Der Wille, endlich die ersten Punkte zu holen, war vom Anpfiff weg zu erkennen. Schattdorf zauberte ein wahres Startfeuerwerk auf den Kunstrasen des Stadions Grüner Wald. Schon nach wenigen Sekunden schoss Noel Gisler den Ball nach einem Querpass von Ramon Scheiber nur knapp am rechten Pfosten vorbei. In der 4. Minute durften die Platzherren bereits ein erstes Mal jubeln. Captain Patrik Stampfli bescherte seinem Team mit einem gekonnten Schlenzer den Führungstreffer. Nur zehn Minuten später erhöhte Noel Gisler mit einem wunderschönen Treffer auf 2:0. Er umdribbelte auf der Höhe der Strafraumlinie gleich zwei Verteidiger und liess mit seinem präzisen Abschluss auch dem LSC-Schlussmann keine Chance. Damit war der Torhunger der Urner jedoch noch nicht gestillt. Aller guter Dinge sind drei, sagte sich offenbar Skander Agrebi und markierte nach einer Viertelstunde mit einem Distanzschuss aus fast 40 Metern das 3:0. Bei seinem spektakulären Torerfolg profitierte er von einem eklatanten Stellungsfehler des Torhüters.

Kurzes Aufbäumen der Stadtluzerner

Schattdorf hätte Mitte er ersten Halbzeit sogar noch deutlich höher führen können, traf doch Agrebi in der 19. und 21. Minuten mit zwei weiteren Weitschüssen jeweils nur den Pfosten. Heimkeeper Livio Mahrow wurde von den offensiv erstaunlich harmlosen Gästen im ersten Durchgang kaum je ernsthaft geprüft. «Nachdem wir in den ersten beiden Partien sechs Gegentore kassiert hatten, war für uns klar, dass wir defensiv viel aggressiver zur Sache gehen müssen, insbesondere gegen ein spielstarkes Team wie den LSC. Das ist uns auch gelungen. Wir haben einen Bombenstart hingelegt», bilanzierte Schattdorfs Co-Trainer Thomas Zberg. Mit dem 3:0 zur Pause wurde den Stadtluzernern der Schneid abgekauft. In der 51. Minute verkürzten die Gäste zwar durch einen etwas kuriosen Treffer nach einem Eckball um eine Länge, aber Ramon Scheiber stellte nur sieben Minuten später den Drei-Tore-Abstand wieder her. Danach schaukelten die Gastgeber das komfortable Polster problemlos über die Runden. Der zweite Torerfolg gelang den Luzernern erst in der Nachspielzeit. Das Heimteam geriet jedoch nie ernsthaft in Gefahr, das Zepter noch aus der Hand geben zu müssen.

«Ich bin sehr erleichtert, dass wir endlich die ersten Punkte einfahren und den ersten Saisonsieg landen konnten», freute sich Zberg: «Die Vorstellung in der ersten Halbzeit war sehr überzeugend. Darauf lässt sich aufbauen. Allen Spielern ist eine deutliche Leistungssteigerung gelungen. Durch viel Laufarbeit ist es geglückt, die Räume zuzumachen und den Gegner unter Druck zu setzen. Ich hoffe, dass der Knopf nun aufgegangen ist und wir in der nächsten Auswärtspartie in Willisau an diesen Auftritt anknüpfen können.»

Der nächste Gegner erlebte ein Desaster

Der kommende Gegner der Schattdorfer erlebte in der dritten Meisterschaftsrunde ein richtiggehendes Desaster, wurde er doch von Aufsteiger Gunzwil gleich mit 7:0 vom Platz gefegt. Allerdings sollte man das Team aus der Guezli-Hochburg dennoch nicht unterschätzen, denn in den ersten beiden Runden setzte es sich gegen Ägeri und Eschenbach durch. Ganz oben in der Tabelle thront derzeit der FC Horw, der als einzige Mannschaft der 2.Liga regional noch ohne Verlustpunkte dasteht.