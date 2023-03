Schweizer Cup FCL-Frauen spielen im Kybunpark gegen St. Gallen um den Einzug in den Cupfinal Die Frauen des FC Luzern treten am Mittwochabend im Cup-Halbfinal an. Der Gegner heisst St. Gallen, gespielt wird im Kybunpark. Die Ausgangslage ist vollkommen offen.

Können die Luzernerinnen auch am Mittwoch jubeln? Bild: Patrick Hürlimann

Die Frauen des FC Luzern treffen am Mittwochabend (19 Uhr) auf St. Gallen im Cup-Halbfinal. Das Spiel wird im St. Galler Kybunpark ausgetragen, der Eintritt ist kostenlos. Die bisherigen Duelle in dieser Saison verliefen ausgeglichen. Beide Teams konnten in der Liga jeweils das Auswärtsspiel für sich entscheiden. Im August gewann der FCL in St. Gallen 3:1. Im Dezember setzten sich die Ostschweizerinnen mit 3:0 in der Zentralschweiz durch.

Der zweite Cup-Halbfinal findet morgen zwischen Chênois und dem FCZ statt. Der Final folgt am 29. April im Zürcher Letzigrund. (cza)