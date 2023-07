Schwimmen Erfolgreiche Meisterschaften für das Swim Team Lucerne Vom 20. bis 23. Juli fanden in Chiasso die Schweizer Meisterschaften des Nachwuchses statt. Das Swim Team Lucerne (STL) trat mit elf Athleten an, sieben Medaillen nahm es schliesslich mit nach Hause.

Obere Reihe (von links): Leona Giaimo, Aurélie Aegerter, Noemi Schumacher, Simeon Frefel, Nino Jann Grob, Ruben Burgener, Christian Suttner. Untere Reihe (von links): Ginny Monti, Mia Spring, Yanna Souza Bregant, Shayenne Waser, Yara Küng, Elina Suter. Bild: zvg (Chiasso, 23. 7. 2023)

Die nationalen Nachwuchsmeisterschaften sind ein Höhepunkt einer jeden Athletin und eines jeden Athleten des Schweizer Schwimmsports. Im Freibad Chiasso haben sich über 500 Teilnehmende aus 56 Schwimmklubs ihrer Jahrgangskategorie untereinander gemessen und Jagd auf neue Bestzeiten und Medaillen gemacht, und das bei täglich rund 30 Grad Aussentemperatur und Sonnenschein. Die Jugend des ST Lucerne erfreute mit zahlreichen persönlichen Bestzeiten, 24 Finalteilnahmen und sieben Medaillen (4-mal Silber, 3-mal Bronze).

Exploit bei den Jüngsten

Für Ginny Monti und Mia Spring (Kategorie 12 Jahre und jünger) waren dies die ersten Meisterschaften, beide konnten sie mehr als überzeugen. Gleich am ersten Wettkampftag gewann Mia Spring über 200 Meter Rücken die Silbermedaille und Ginny doppelte am dritten Wettkampftag über 200 Meter Delfin mit einer Bronzemedaille nach. Beide trugen mit total sieben Finals und zwei Medaillen zu einer bemerkenswerten Bilanz bei.

Souza Bregant mit vier Medaillen

Ebenfalls bemerkenswert sind die vier Medaillen von Yanna Souza Bregant, die sie über 100 Meter, 200 Meter und 400 Meter Freistil (Silber) und über 200 Meter Lagen (Bronze) bei den 13-Jährigen gewonnen hat. Für ein weiteres Highlight sorgten im letzten Rennen des Wettkampfes am Sonntagabend die Mädchen in der 4x100 Meter Freistil-Staffel (Yanna Souza Bregant, Noemi Schumacher, Leona Giaimo, Shayenne Waser). In einem nervenaufreibenden Finallauf schwammen sie sich mit letzter Kraft auf den dritten Platz und sorgten damit für einen erfolgreichen Abschluss für das ST Lucerne.

Nach vier langen, heissen und anstrengenden Wettkampftagen freuen sich alle Teilnehmenden inklusive ihrer beiden Coaches Grzegorz Szuba und Corinne Meier auf ihre wohlverdienten Sommerferien.