Schwingen Ambühl gewinnt den Herbstschwinget in Schachen Joel Ambühl schliesst die Saison mit dem Festsieg beim Herbstschwinget in Schachen ab. Nur gegen Sven Schurtenberger im 5. Gang kann er nicht gewinnen.

Joel Ambühl - hier im Duell gegen Bernhard Kämpf am Unspunnen-Schwinget. Bild: Anthony Anex/Keystone

Mit Joel Ambühl dominierte einer der vier angetretenen Eidgenossen den Herbstschwinget in Schachen. Im Schlussgang machte der 25-Jährige kurzen Prozess und besiegte Marc Lustenberger bereits nach 44 Sekunden mit einem explosiven Kurz. Frisch gestärkt aus den Ferien zurückgekehrt, überzeugte Joel Ambühl von Beginn weg mit einer offensiven und konzentrierten Leistung. Wegweisend war für den Hergiswiler der platte Wurf zum Auftakt gegen den Eidgenossen Erich Fankhauser. Mit drei weiteren Siegen gegen Ramon Bühler, Noah Staffelbach, Samuel Schwyzer sowie von dem mit kluger Taktik geprägten gestellten Duell gegen den Mitfavoriten Sven Schurtenberger erreichte der 29-fache Kranzgewinner ungefährdet den Schlussgang. Ambühl krönte in Schachen seine erfolgreiche Saison mit dem vierten Festsieg in seiner Karriere.

Eidgenosse Stöckli tritt zurück

Weil sich die führenden Athleten im fünften Durchgang gegenseitig mit einem Unentschieden zurückbanden, profitierte der formstarke Marc Lustenberger dank drei platten Resultaten. Trotz zwei gestellten Kämpfen gegen Stefan Stöckli und Samuel Schwyzer erreichte der Entlebucher die Endausmarchung. Ohne Niederlage blieb Urs Doppmann und klassierte sich mit vier Siegen im zweiten Rang. Nach der überraschenden Niederlage zum Auftakt gegen Roger Heiniger blieb Sven Schurtenberger dank vier Maximalnoten am Schluss noch der dritte Rang. Der Eidgenosse von 2016, Stefan Stöckli, beendete seine Karriere mit dem siebten Schlussrang.