Eine dreiköpfige Innerschweizer Delegation trat gestern am Baselstädtischen Schwingertag an: Noe van Messel, Jonas Burch und Urs Doppmann. Der Obwaldner Burch (5c) und der Zuger Van Messel (7a) gewannen in Basel den Kranz. Doppmann verpasste die Auszeichnung. Van Messel, der gegen die Nordwestschweizer Spitzenschwinger Joel Strebel und Adrian Odermatt verlor, wird bereits am Sonntag wieder im Sägemehl stehen und den nächsten Hochkaräter vorgesetzt bekommen: Joel Wicki. Die beiden treffen am Urner Kantonalen im 1. Gang aufeinander. In Altdorf werden insgesamt sechs Eidgenossen erwartet. Weitere Spitzenpaarungen: Matthias Herger – Joel Ambühl, Erich Fankhauser – Marcel Bieri, Sven Schurtenberger – Ueli Rohrer, Lukas Bissig – Marc Lustenberger. (cza)