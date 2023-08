Schwingen «Es ist für mich kein Drama»: Joel Wicki verpasst definitiv den Unspunnen-Schwinget Joel Wicki muss für den Unspunnen-Schwinget am kommenden Sonntag Forfait geben. Wie der Schwingerkönig am Montagnachmittag mitteilt, kann er beim Saisonhöhepunkt nicht teilnehmen.

Für Joel Wicki ist die Saison frühzeitig beendet. Bild: Eveline Beerkircher (Willisau, 15. 4. 2023)

Wird Joel Wicki bis zum Unspunnen-Schwinget wieder fit? Es gibt kaum eine Frage, die in der Schwingerwelt in den letzten drei Wochen mehr interessierte. Dass sein Gesundheitszustand zum Unsicherheitsfaktor wurde, hat mit dem Brünig-Schwinget zu tun. Dort verletzte er sich Ende Juli im Gang gegen den jungen Berner Michael Moser am rechten Ellbogen. In einer Mitteilung vonseiten Wickis wurde später betont, dass die Verletzung «ohne Einwirkung des Gegners» zustande kam.

Die Fraktur erwies sich als gravierend. Didi Schmidle, der Teamarzt der Innerschweizer Schwinger, spricht von einer «schwerwiegenden Verletzung». Die Muskulatur blieb zwar verschont, dafür waren Knochen und Sehnen betroffen. Wicki entschied sich nach Rücksprache mit drei verschiedenen Ärzten für den konservativen Weg. Man verzichtete bewusst auf einen operativen Eingriff, um vielleicht doch noch eine Chance auf eine Unspunnen-Teilnahme am nächsten Sonntag zu haben. Es wurde ein Wettlauf gegen die Zeit, der immer aussichtsloser wurde. Wicki verlor das Rennen, wie sich am Montagnachmittag herausstellte.

Ende November will er wieder ins Training einsteigen

Wicki liess via Mitteilung Folgendes ausrichten: «Meine Schwingsaison 2023 ist leider definitiv beendet. Natürlich wäre ich gerne am Unspunnen-Fest aktiv dabei gewesen. An dieser Stelle darf ich persönlich dennoch auch auf eine sehr gute Saison zurückblicken.»

Die Fraktur am Ellbogen sei am gewünschten Ort, sodass es einwandfrei zusammenwachsen könne. Die Schiene muss Wicki mittlerweile nicht mehr tragen. Bei gutem Heilungsverlauf und aktiver Physio werde er um eine Operation herumkommen und Ende November wieder ins Training einsteigen. Weiter wird Wicki so zitiert: «Dass ich am Unspunnen nicht als aktiver Schwinger dabei sein kann, ist natürlich schade, aber für mich kein Drama.»

Wickis Entscheid erscheint umsichtig. Denn der Unspunnen-Schwinget ist nicht geeignet, um in einer halbwegs guten körperlichen Verfassung zu erscheinen. Als König muss er damit rechnen, dass man ihn beim Saisonhöhepunkt in Interlaken «beladen» würde, um es im Jargon der Schwingerwelt auszudrücken. Der Entlebucher bekäme nur Topschwinger als Gegner zugeteilt, einen nach dem anderen. Es gäbe keine Gänge, um durchzuatmen und Selbstvertrauen zu tanken, wie es manchmal bei Kantonalfesten für ihn der Fall ist. Beim Unspunnen bräuchte er Vertrauen in jede einzelne Faser des Körpers.