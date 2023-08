Schwingen Joel Ambühl muss gegen Schwergewicht Domenic Schneider antreten: Das sind die Spitzenpaarungen auf der Schwägalp Der Schwägalp-Schwinget ist der letzte grosse Test vor dem Unspunnen. In der Ostschweiz werden auch 25 Schwinger aus der Innerschweiz am Start stehen. Der Luzerner Joel Ambühl kriegt im 1. Gang einen besonders schwierigen Gegner.

Zuverlässiger Kranzgewinner: Joel Ambühl beim Brünig-Schwinget Ende Juli. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Der Schwägalp-Schwinget ist das letzte Bergkranzfest der Saison und zugleich der letzte Formtest vor dem Saisonhöhepunkt, dem Unspunnenschwinget. 50 Nordostschweizer, 25 Innerschweizer und 15 Nordwestschweizer stehen am Sonntag am Start. Am Freitagmittag wurden die Spitzenpaarungen des 1. Gangs bekannt.

Einen besonders schwierigen Gegner hat der Luzerner Joel Ambühl bekommen. Ambühl muss gegen den Thurgauer Domenic Schneider antreten. Schneider schaffte es zuletzt beim prestigeträchtigen Brünig-Schwinget in den Schlussgang.

Auch andere Innerschweizer werden zum Auftakt gegen Topschwinger aus der Nordostschweiz antreten müssen. Sven Schurtenberger trifft im 1. Gang auf den Glarner Roger Rychen, Christian Schuler auf den Appenzeller Martin Hersche.

Weitere Duelle zwischen Innerschweizer und Nordostschweiz gibt es zwischen Mike Müllestein und Fabian Kindlimann, Michael Gwerder und Mario Schneider sowie Marcel Bieri und Martin Roth.

Die absolute Spitze fehlt

Mehrere Spitzenschwinger werden am Sonntag nicht antreten. Der Schwägalp-Rekordsieger Samuel Giger verzichtet auf eine Teilnahme, um sich voll und ganz auf den Unspunnen-Schwinget fokussieren zu können. Auch Armon Orlik will sich schonen, weil er aktuell mit Rückenbeschwerden zu kämpfen hat.

Das Innerschweizer Spitzenduo Joel Wicki und Pirmin Reichmuth fehlt ebenfalls. Beide hatten die Schwägalp gar nie in ihrer Saisonplanung berücksichtigt. Ausserdem laboriert Wicki bekanntlich an einer Ellbogen-Verletzung. Ob er am nächsten Wochenende beim Unspunnen-Schwinget teilnehmen kann, ist fraglich.

Anschwingen ist am Sonntag um 8 Uhr. Auf unserer Website halten wir Sie per Liveticker auf dem Laufenden.