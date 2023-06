Auf Wiedersehen!

Mit dem verdienten Sieger Joel Wicki verabschieden wir uns vom Stoos. In der Innerschweiz ruht die Schwingsaison nun drei Wochen. Am 2. Juli geht es weiter mit dem Innerschweizer Schwing- und Älplerfest in Dagmersellen. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder dabei sind.