Schwingen Joel Wicki hat den Winter gut überstanden: Der König legt einen perfekten Start hin So wünscht man sich den Auftakt in die Saison: sechs Kämpfe, sechs Siege.

Joel Wicki in Siegerpose. Bild: Andy Mettler

Mit einer makellosen Bilanz gewinnt Joel Wicki den Bad-Schwinget in Wolhusen bereits zum vierten Mal. Der Sörenberger überzeugte mit seiner vielseitigen Technik. Trotz den vielen Verpflichtungen in den vergangenen Monaten als Schwingerkönig ist Wicki schon wieder in der richtigen Spur. Mit enormem Drive und effizienter Arbeit dominierte der 26-Jährige die Konkurrenz nach Belieben. Im fünften Gang bezwang er Mitfavorit Sven Schurtenberger mit innerem Haken. Nur gerade drei Sekunden dauerte der Schlussgang gegen Joel Ambühl. Dieser griff keck an – und prompt konterte Wicki mit einem Wyberhaken. Am Sonntag beginnt für Wicki der Reigen der Kranzfeste am Schwyzer Kantonalfest in Küssnacht.

Die zweite überzeugende Figur war Joel Ambühl. Der Hergiswiler realisierte auf dem Weg in den Schlussgang vier Siege. Einzig gegen den verteidigungsstarken Remo Vogel gab es ein Remis. Nach zwei missglückten Auftritten in Engelberg und Ibach belegt Sven Schurtenberger diesmal den guten vierten Rang.

Zwei Wochen nach Ibach feierte Michael Gwerder beim Muotathaler Schwinget den zweiten Saisonsieg. Der lange Zeit verletzte Eidgenosse profitierte allerdings vom gestellten Schlussgang zwischen dem Berner Matthias Aeschbacher und Mike Müllestein. Die beiden Hauptfavoriten mühten sich in der sportlich hochstehenden Begegnung vergeblich ab. Der Sieg von Michael Gwerder ist nicht unverdient. Nach dem Unentschieden gegen Matthias Aeschbacher schloss er sein Pensum mit einem Erfolg gegen Christian Schuler ab.

Topfavorit Pirmin Reichmuth drückte dem Frühjahrsschwinget in Cham-Hagendorn mit sechs überlegenen Siegen den Stempel auf. Im Schlussgang bezwang der Physiotherapeut seinen Widersacher Thomas Bucher. Der 27-jährige Zuger unterstrich mit dem bereits vierten Sieg in dieser Saison seine momentan ausgezeichnete Verfassung.