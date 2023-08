Schwingen «Meine Schwingsaison ist definitiv beendet»: Warum das für Joel Wicki dennoch «kein Drama» ist Joel Wicki muss für den Unspunnen-Schwinget am kommenden Sonntag Forfait geben. Wie der Schwingerkönig am Montagnachmittag mitteilt, kann er beim Saisonhöhepunkt nicht teilnehmen.

Für Joel Wicki ist die Saison frühzeitig beendet. Bild: Eveline Beerkircher (Willisau, 15. 4. 2023)

Wird Joel Wicki bis zum Unspunnen-Schwinget wieder fit? Es gibt kaum eine Frage, die in der Schwingerwelt in den letzten Wochen mehr interessierte. Dass sein Gesundheitszustand zum Unsicherheitsfaktor wurde, hat mit dem Brünig-Schwinget zu tun. Dort verletzte er sich Ende Juli im Gang gegen den jungen Berner Michael Moser am rechten Ellbogen, ohne Einwirkung des Gegners.

Die Fraktur erwies sich als gravierend. Didi Schmidle, der Teamarzt der Innerschweizer Schwinger, spricht von einer «schwerwiegenden Verletzung». Die Muskulatur blieb zwar verschont, dafür waren Knochen und Sehnen betroffen. Wicki entschied sich nach Rücksprache mit drei verschiedenen Ärzten für den konservativen Weg. Man verzichtete bewusst auf einen operativen Eingriff, um vielleicht doch noch eine Chance auf eine Unspunnen-Teilnahme am Sonntag zu haben. Der Wettlauf gegen die Zeit wurde immer aussichtsloser. Wicki verlor das Rennen, wie sich am Montagnachmittag herausstellte.

Via Mitteilung liess Wicki Folgendes ausrichten: «Meine Schwingsaison 2023 ist leider definitiv beendet. Natürlich wäre ich gerne am Unspunnen-Fest aktiv dabei gewesen.» Die Fraktur am Ellbogen sei am gewünschten Ort, sodass sie einwandfrei zusammenwachsen könne. Die Schiene muss Wicki mittlerweile nicht mehr tragen. Bei gutem Heilungsverlauf und aktiver Physiotherapie werde er um eine Operation herumkommen und Ende November wieder ins Training einsteigen.

Wickis Entscheid erscheint umsichtig. Denn der Unspunnen-Schwinget ist nicht geeignet, um in einer halbwegs guten körperlichen Verfassung zu erscheinen. Als König muss er damit rechnen, dass man ihn beim Saisonhöhepunkt «beladen» würde, um es im Jargon der Schwingerwelt auszudrücken. Der Entlebucher bekäme nur Topschwinger als Gegner zugeteilt. Es gäbe keine Gänge, um durchzuatmen und Selbstvertrauen zu tanken. Beim Unspunnen bräuchte er Vertrauen in jede einzelne Faser seines Körpers.

«Wenn Joel den Raum betritt, geht das Licht an»

Sportarzt Didi Schmidle sagt: «Es ist ein Vernunftsentscheid von Joel.» Die Verletzung sei ähnlich gewesen wie 2021, auch da war der rechten Ellbogen betroffen. Bis zum Saisonhöhepunkt, dem Kilchberger-Schwinget kämpfte er sich allerdings zurück. Seine körperliche Verfassung reichte aber nicht ganz aus für das happige Programm. Weil er zwei Jahre zuvor beim Eidgenössischen in Zug Erstgekrönter wurde, behandelte man ihn in der Einteilung auch dem Titel entsprechend. Wicki hatte am Ende des Tages mehr Eidgenossen auf dem Notenblatt als die drei Sieger Samuel Giger, Damian Ott und Fabian Staudenmann.

Ein Rückschlag ist Wickis Absage nicht zuletzt auch für das Innerschweizer Team, das seinen Leader verliert. Pirmin Reichmuth, die Nummer 2 hinter Wicki, sagte kürzlich: «Wenn Joel den Raum betritt, geht das Licht an.» Mit einem König in den eigenen Reihen anzutreten, würde dem Selbstverständnis der gesamten Equipe helfen. Doch die Arbeit könnte Wicki den Kollegen nicht abnehmen. Reichmuth weiss genau, dass er so oder so mindestens einen der Favoriten bezwingen muss, wenn er das Fest gewinnen will.

Der Königstitel ist das Höchste

Wicki begegnet der Verletzung mit einem gewissen Realismus. In seinem Leben gibt es mehr als bloss den Schwingsport. In diesem Sommer hat er seine Ausbildung zum Landwirt abgeschlossen, wohlgemerkt mit Note 5,4. Er führt in Sörenberg einen Landwirtschaftsbetrieb, er betreibt eine Firma, die Baumaschinen vermietet. Mit 26 Jahren hat er sehr viel erreicht, im Sport und im Beruf. Nach dem Triumph beim Eidgenössischen in Pratteln sagte er: «Ich mache mir keinen Druck und setze mir andere Festsiege zum Ziel. Es gibt nichts Höheres als der Königstitel.»

Am Montag liess er sich so zitieren: «Dass ich am Unspunnen nicht als aktiver Schwinger dabei sein kann, ist natürlich schade, aber für mich kein Drama.»