Schwingen Nach drei Absagen in Folge soll in Baar endlich wieder geschwungen werden Am 23. Juni findet in Baar der traditionelle Abendschwinget statt. Auf unserer Website können Sie das Schwingfest im Livestream verfolgen.

Noe Van Messel (hinten) gegen Sven Schurtenberger beim Urner Kantonalen. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Die Siegerliste des Abendschwingets in Baar ist mit prominenten Namen gespickt: Harry Knüsel, Leo Betschart, Daniel von Euw oder Pirmin Reichmuth sind nur einige Namen, die das Fest in der Vergangenheit für sich entscheiden konnten. In diesem Jahr soll ein weiterer Name hinzukommen: Am 23. Juni 2023 (ab 19 Uhr) findet die nächste Ausgabe statt. Den Wettkampf in Baar können Sie auf unserer Website im Livestream verfolgen.

In den letzten Jahren hatten die Veranstalter Pech. Dreimal in Folge musste das Fest abgesagt werden. 2020 und 2021 verunmöglichte die Pandemie eine Durchführung. Im vergangenen Jahr war das Wetter schuld. Wegen drohenden Gewittern wurde der Anlass kurzfristig gestrichen.

In diesem Jahr erwarten die Veranstalter rund 60 Schwinger. Noch ist nicht bekannt, welche Schwinger definitiv teilnehmen werden. Der Zuger Spitzenschwinger Marcel Bieri, der 2019 im Schlussgang stand, hat das Fest eigentlich in seiner Agenda. Bieri erlitt Anfang Juni aber einen Bänderriss am Fuss und wird bis auf weiteres pausieren.

Mit dabei dürfte hingegen Noe van Messel sein, der beim Bergfest auf dem Stoos brillierte. Van Messel zeigt bislang eine überzeugende Saison und gewann zum Saisonstart das Zuger Kantonale. Insgesamt kommt er 2023 bereits auf vier Kranzgewinne.