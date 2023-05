Schwingen Noe van Messel ist Favorit am Morgarten-Schwinget – drei Eidgenossen stehen am Rottal-Schwinget am Start An Pfingsten stehen zwei lokale Schwingfeste im Fokus.

Noe Van Messel gewinnt beim Urner Kantonalen gegen Sven Schurtenberger. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Altdorf, 21. 5. 2023)

Nach einer intensiven Wettkampfphase mit vier kantonalen Kranzfesten in Serie stehen in der Zentralschweiz über das Pfingstwochenende zwei regionale Feste im Fokus. Morgen duellieren sich ab 14 Uhr die Zuger und Schwyzer bei der 63. Auflage des Morgarten-Schwingets. Letztes Jahr siegte mit Joel Kessler ein Schwyzer. Das Blatt könnte sich nun wieder zu Gunsten der Zuger wenden. An seinem Heimfest ist Noe van Messel der Hauptfavorit. Die unbekümmerte und offensive Schwingweise führte den 21-Jährigen am Zuger Kantonalschwingfest zum ersten Kranzfestsieg in seiner noch jungen Laufbahn. Vor einer Woche glänzte der Wirtschaftsstudent am Urner Kantonalschwingfest mit dem zweiten Platz hinter dem Schwingerkönig Joel Wicki erneut.

Am Montag kommt es zum 46. Rottal-Schwinget (ab 11.30 Uhr) in Ruswil. Die Organisatoren erwarten rund 100 Teilnehmer, darunter mit Sven Schurtenberger, Joel Ambühl und Stefan Stöckli auch drei Eidgenossen. Schurtenberger hat sein Heimfest 2017 schon einmal zu seinen Gunsten entschieden. Der Kraftathlet startet nach den beiden Schlussgangteilnahmen am Luzerner und am Urner Kantonalschwingfest erneut als Topfavorit. Zu seinem grössten Herausforderer zählt wohl Joel Ambühl. Der Hergiswiler strebt nach dem Seetaler-Schwinget den zweiten Saisonsieg an.