Schwingen Pirmin Reichmuth gegen Christian Schuler: Das sind die Spitzenpaarungen am Ob-/Nidwaldner Kantonalen Die Innerschweizer Schwinger messen sich am Sonntag beim Ob-/Nidwaldner Kantonalen in Alpnach. Favorit Pirmin Reichmuth muss im 1. Gang gegen den Schwyzer Routinier Christian Schuler antreten.

Pirmin Reichmuth (hinten) gegen Patrick Betschart beim Zuger Kantonalen in Zug. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Der Zuger Favorit Pirmin Reichmuth trifft am Sonntag im 1. Gang am Ob- und Nidwaldner Kantonalen in Alpnach auf Christian Schuler. Reichmuth kehrt damit ins Sägemehl zurück, nachdem er zuletzt am Luzerner Kantonalen wegen einer Grippe fehlte.

Eine weitere Spitzenpaarung findet zwischen dem Schwyzer Michael Gwerder und dem Urner Matthias Herger statt. Der Obwaldner Neueidgenosse Jonas Burch trifft auf den Luzerner Stefan Stöckli. Der Schwyzer Alex Schuler bekommt es mit dem Obwaldner Stefan Ettlin zu tun. Und der Zuger Aufsteiger Noe van Messel schwingt mit dem Luzerner Werner Suppiger.

Einen überraschenden Ausgang nahm das Fest im letzten Jahr in Kerns. Der damalige Obwaldner Nichtkranzer Christian Zemp schaffte es bis in den Schlussgang, wo er dann dem Zuger Fabian Durrer unterlag. Durrer stand ebenfalls unerwartet im Schlussgang und holte seinen erst zweiten Kranzgewinn.

Das Ob- und Nidwaldner Kantonale ist das letzte der fünf Kantonalfeste auf Innerschweizer Verbandsgebiet. Anschliessend folgen die höher eingestuften Berg- und Teilverbandsfeste. Erster Höhepunkt ist der Stoos-Schwinget am 11. Juni. Auf dem Stoos kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Innerschweizern, Bernern und Nordostschweizern.