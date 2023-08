Schwingen Vierter Triumph für Erich Fankhauser in Sörenberg Erich Fankhauser bezwingt im Schlussgang Fabian Scherrer. Auf dem Urnerboden hat Patrick Betschart aus Immensee die Nase vorn. Auf der Klewenalp sichert sich Topfavorit Christian Schuler den Sieg.

Erich Fankhauser triumphiert in Sörenberg. Bild: Sven Thomann / Freshfocus (17. 7. 2022)

Mit Erich Fankhauser gewann einer der beiden gestarteten Eidgenossen den Bergschwinget in Sörenberg. Nach dem gestellten Auftakt gegen Marco Heiniger reihte der Landwirt Sieg an Sieg. Das finale Duell gegen den aufstrebenden Fabian Scherrer gewann der favorisierte Sennenschwinger in der dritten Minute mit Kurz-Kniestich. Damit feierte Fankhauser nach 2012, 2015 und 2017 den vierten Erfolg in Sörenberg. Mit dieser Bilanz schliesst der 32-Jährige zum derzeit verletzten Titelverteidiger Joel Wicki auf.

Nicht einer der Eidgenossen Matthias Herger oder Mike Müllestein liess sich auf dem Urnerboden als Sieger feiern, sondern Patrick Betschart. Der Landwirt aus Immensee machte im Schlussgang gegen Michael Zurfluh kurzen Prozess. Bereits nach 30 Sekunden bezwang er den Urner mit Knietätsch. Damit nahm der Wettkampf einen überraschenden Ausgang. Bis zum vierten Durchgang dominierte Schlussgangverlierer Zurfluh das Geschehen mit vier platten Würfen und einem Unentschieden. Sieger Betschart dagegen tauchte im dritten Kampf gegen Lukas Bissig ins Sägemehl. Vier Erfolge, davon drei mit der Maximalnote, reichten dem 23-Jährigen für den Endkampf.

Premierensieg für Christian Schuler

Bei seinem ersten Auftritt auf der Klewenalp ging Topfavorit Christian Schuler als Sieger vom Platz. Im Schlussgang siegte der fünffache Eidgenosse gegen Lokalmatador Christoph Waser schon nach 77 Sekunden mit einem explosiven Kurz. Mit dem gleichen Gegner hatte Schuler im vierten Duell noch grosse Mühe und konnte eine Niederlage nur dank seiner Routine abwenden. «Deshalb freut es mich ganz besonders, dass ich im Schlussgang dank meinem Kampfgeist den Schalter noch umlegen konnte», sagte der 35-Jährige nach dem Wettkampf. Wegweisend war für ihn der Startsieg gegen den Eidgenossen Jonas Burch.