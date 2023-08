Schwingen Wettlauf gegen die Zeit: Joel Wicki entscheidet erst kurz vor dem Unspunnen über eine Teilnahme Der Ellbogen bereitet Joel Wicki weiterhin Sorgen. Ob er beim Saisonhöhepunkt teilnehmen kann, ist noch nicht sicher.

Joel Wicki verletzte sich vor gut einer Woche auf dem Brünig. Bild: Urs Flüeler/ Keystone

Am Montagnachmittag teilt das Management von Joel Wicki mit, dass sein Ellbogen weiterhin «intensiv konservativ» behandelt werde. Wicki verletzte sich vor gut einer Woche beim Brünig-Schwinget im 3. Gang. Ob der Schwingerkönig beim Saisonhöhepunkt, dem Unspunnen-Schwinget (27. August) teilnehmen kann, bleibt weiterhin ungewiss.

Manager Michael Schiendorfer lässt ausrichten: «Joel wird erst kurz vor dem Unspunnen-Schwinget entscheiden, ob er in Interlaken antreten oder den Saisonhöhepunkt verpassen wird.» Bei seiner Entscheidung wolle Wicki keinerlei gesundheitliche Risiken eingehen, heisst es.

Wicki hat eine umfangreiche Verletzungsgeschichte hinter sich. 2016 verpasste er das Eidgenössische Schwingfest wegen einer Unterschenkelfraktur. 2017 geriet die Teilnahme am Unspunnen in Gefahr, weil er sich im Juli zuvor die Aussenbänder im Sprunggelenk riss. Damals gewann er den Wettlauf gegen die Zeit und wurde beim Unspunnen Zweiter. 2021 verletzte er sich am Innerschweizer Schwingfest Anfang Juli, wurde aber bis zum Saisonhighlight im September, dem Kilchberger-Schwinget, wieder fit.