Biathlon Ein Schwyzer Duo rettet die Schweizer Bilanz an Biathlon-EM In Lenzerheide gewinnen die Einsiedlerin Amy Baserga und der Wollerauer Niklas Hartweg die Silbermedaille.

Erfolgreiche Schweizer: Niklas Hartweg und Amy Baserga. Christian Manzoni/Freshfocus

Die Schweizer sind im Aufwind. Starke Ergebnisse auf breiter Front im Weltcup unterstreichen dies. In den Einzel-Wettbewerben der Heim-Europameisterschaften in Lenzerheide blieben die Topergebnisse aber lange aus. Der Grund: Die Aushängeschilder des Schweizer Teams verzichteten im Hinblick auf die bereits nächste Woche stattfindenden Weltmeisterschaften. Ein optimaler Aufbau auf die zehn Tage im deutschen Oberhof wäre dadurch kaum möglich geworden.

Trotzdem gab es eine Medaille zu feiern: Silber in der Single-Mixed-Konkurrenz. Verantwortlich für diesen Exploit waren die beiden Aushängeschilder aus dem Kanton Schwyz, Amy Baserga (Einsiedeln) und Niklas Hartweg (Wollerau). «Wir haben es spannend gemacht und am Schluss das Optimum herausgeholt», sagte der 22-jährige Schlussläufer, nachdem er seiner Staffel-Partnerin in die Arme gelaufen war.

Baserga überzeugt wie gewohnt am Schiessstand

Wegen eines Fehlschusses in der Schlussrunde fiel Hartweg vorerst aus den Medaillenrängen. Aufgrund seiner läuferischen Qualitäten vermochte er das Schweizer Vorzeigeergebnis aber doch noch sicherzustellen. Einzig die überlegenen Norweger lagen ausser Reichweite. Für Hartweg wie Baserga war es ein weiterer Erfolg in der noch jungen Karriere. So richtig lanciert hatten sie diese an der Junioren-WM 2019 in Osrblie (SVK). Beide gewannen Gold und realisierten damit einen ersten historischen Erfolg für den Schweizer Biathlon-Sport. «Toll, einen solchen Erfolg vor den Heimfans und der Familie feiern zu dürfen», sagte Baserga. Zurück führt die 22-Jährige diesen Erfolg darauf, dass sie sich «ideal ergänzen und einander voll vertrauen». So war es auch Baserga, die mit ihrer gewohnt hohen Trefferquote die Basis zum Erfolg legte. Für die Schweiz war es in der Biathlongeschichte erst die dritte EM-Medaille.

Zu Fehlschlüssen im Hinblick auf die Weltmeisterschaften soll dieser Erfolg, der schier eine logische Folge nach dem dritten Weltcup-Rang zwei Wochen zuvor in Pokljuka (SLO) gewesen war, dennoch nicht verleiten. Hartweg und Baserga sind sich bewusst:

«An einer WM erwartet uns eine andere Konkurrenz, dort treten sämtliche Biathlon-Nationen mit Topbesetzungen an.»

Häcki verpasst Medaille mit Mixed-Staffel

Auf Medaillenkurs befand sich auch die Mixed-Staffel mit der erfahrenen Engelbergerin Lena Häcki. Auf der Schlussrunde spielten aber bei Serafin ­Wiestner am Schiessstand die Nerven einen Streich und dem Quartett blieb der undankbare vierte Rang. Unbestritten lässt sich auch nach dieser EM festhalten: Der Schweizer Biathlon ist im Aufwind – sowohl bei den Frauen wie auch bei den Männern. Un die Zentralschweizer Aushängeschilder leisten dazu markante Beiträge. Auch im Hinblick auf die WM 2025 in Lenzerheide sind dies vorzügliche Vorzeichen.