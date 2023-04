Schwyzer Kantonalschwingfest Titelverteidiger gegen Schwingerkönig: Mike Müllestein muss in Küssnacht gegen Joel Wicki antreten Am Sonntag beginnt auf Innerschweizer Verbandsgebiet die Kranzfestsaison. Erste Station ist das Schwyzer Kantonalschwingfest in Küssnacht. Das Teilnehmerfeld ist stark besetzt.

Mike Müllestein (hellblau) und Joel Wicki duellierten sich zuletzt beim Luzerner Kantonalschwingfest in Rothenburg im letzten Mai. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Die Innerschweizer Schwinger starten am Sonntag in Küssnacht beim Schwyzer Kantonalen in die Kranzfestsaison. Die Schwingerliste sieht vielversprechend aus. Auf der Sportanlage Ebnet treten neun Eidgenossen an: Joel Wicki, Mike Müllestein, Sven Schurtenberger, Michael Gwerder, Jonas Burch, Christian Schuler, Alex Schuler, Erich Fankhauser und Fabian Kindlimann.

Am Donnerstag wurden die Spitzenpaarungen des ersten Gangs bekannt. Der Titelverteidiger Mike Müllestein muss im ersten Gang mit Schwingerkönig Joel Wicki anschwingen. Sven Schurtenberger trifft auf den Zürcher Gast Fabian Kindlimann. Rückkehrer Michael Gwerder schwingt mit Neueidgenosse Jonas Burch. Routinier Christian Schuler tritt gegen den Entlebucher Marc Lustenberger an. Und Erich Fankhauser greift mit dem Gast aus dem Fricktal zusammen, Samuel Schmid.

Auf unserer Website können Sie das Fest im Liveticker mitverfolgen. Tele 1 zeigt den ganzen Wettkampf live. Anschwingen auf der Sportanlage Ebnet ist um 7.30 Uhr. Der Schlussgang ist auf 17.00 angesetzt.