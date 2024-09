Fussball Das grosse Nervenflattern in der Schlussrunde: Sechs Teams bangen um den Ligaerhalt Mit Altdorf steht in der 2. Liga regional ein Absteiger fest. Gewissheit für alle gibt es erst am 24. Juni.

Wer entrinnt dem Abstieg? Alessio Colatrella (links) mit Littau oder Ivan Procopio mit dem Luzerner SC? Bild: Nadia Schärli (Luzern, 20. 5. 2023)

Eine Runde vor Schluss ist die Reihenfolge der Spitzenplätze eins bis drei noch nicht gegeben. Schattdorf kämpft gegen Willisau im Fernduell um den Meistertitel, Goldau gegen Willisau um den zweiten Platz, der zu den Aufstiegsspielen berechtigt.

Viel brisanter ist der Kampf gegen den Abstieg. Das siebtplatzierte Sarnen kann sich dank viel weniger Strafpunkte als die hinten liegende Konkurrenz auf der sicheren Seite wähnen. Dahinter müssen jedoch sechs Teams zittern. Jeder bis zum 13. Platz kann den Ligaerhalt theoretisch noch sichern. Nebst Absteiger Altdorf könnte es noch fünf weitere Klubs treffen (wir berichteten in der Ausgabe vom 1. Juni). Wir liessen vor dieser brisanten letzten Runde die Trainer zu Wort kommen.

FC Entlebuch (8. Platz, 30 Punkte/72 Strafpunkte). Trainer Franz Gaisberger: «Wir müssen punkten, ohne wird es wohl nicht gehen. Und wir werden das auch tun. Das wird ein gutes Spiel gegen Goldau. Wir sind gut drauf. Wir lieben solche Spiele, bei denen es um etwas geht. Trotzdem: Es ist ein Witz, dass wir am Ende des Tages noch immer nicht wissen, wer alles absteigen wird. Es hätte sicher andere Möglichkeiten gegeben. Ändern können wir jedoch nichts, ausser unser Spiel zu beeinflussen und dieses zu gewinnen.»

SC Obergeissenstein (9. Platz, 30/76). Trainer Marco Häfliger: «Für mich ist unsere Ausgangslage trügerisch, es ist halt zurzeit ein anderer Abstiegsplatz als sonst, denn wir müssen mit sechs Absteigern rechnen. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass ein Innerschweizer aufsteigen wird. Mit fünf Teams hinter uns schätze ich die Chance auf den Ligaverbleib bei 70 bis 80 Prozent ein. Wir müssen und wollen sowieso ein gutes Spiel gegen Ägeri abliefern. Logisch wollen wir oben bleiben. Falls wir es schaffen mit diesem jungen Team, dann war das eine exzellente Saison. Ich gehe davon aus, dass Ägeri gegen uns alles geben wird, die Zuger lassen sich nicht gehen. Geschenkt wird uns nichts. Wir wollen uns am Ende nicht vorwerfen lassen, dass wir nicht alles gegeben haben und wollen mit Stolz abtreten.»

Luzerner SC (10. Platz, 30/128). Trainer Pren Spaqi: «Man weiss zum jetzigen Zeitpunkt nicht, woran man ist. Es sind erst sieben Teams gesetzt. Man muss diese Situation sportlich nehmen. Ich hoffe für uns, dass es reicht. Ich denke, es steigen nicht mehr als vier Teams ab. Wir sind gefordert gegen Willisau, das auch punkten muss. Die Tagesform wird entscheiden. Wir haben in dieser Saison nicht immer das Optimum herausholen können, wir sind in der Breite des Teams etwas schmal aufgestellt. Im schlimmsten Fall wird es einen Umbruch geben, dann probieren wir mit Jüngeren aus der Umgebung einen Neuanfang. Im letzten Spiel in Hochdorf genügte unsere Leistung nicht. Es sind halt viele Teams, die ums Überleben kämpfen. Ich hoffe, dass nur wenige Mannschaften absteigen müssen. Nicht nur wegen uns, es würde die Innerschweiz zu fest durchschütteln, und das wäre echt schade.»

FC Sins (11. Platz, 29/55). Spielertrainer Samuel Lustenberger: «Wir haben diese Woche ein Mail vom Verband erhalten, in dem steht, wie die Ausgangslage aussieht. Wir haben leider viele Punkte liegen gelassen und mussten wegen Verletzungen mit vielen Junioren arbeiten. Unser Torgarant Calderon Mavembo musste sich am Knie operieren lassen. Auch die Teamstützen Michael Hohl und Loris Völker spielten nur sporadisch. Ich glaube aber an mein Team und habe deshalb ligaunabhängig für eine weitere Saison zugesagt. Wichtig ist, dass wir die Jungen weiter bringen. Zum Gegner vom Samstag: Ich war fünf Jahre in Altdorf (lacht). Die werden uns ganz sicher nichts schenken. Wir sind seit fünf Spielen ungeschlagen, haben aber wegen drei Unentschieden blöd Punkte vergeben. Die jetzige Situation ist für keine Mannschaft befriedigend. Und ich finde es frech, dass fast die halbe Liga absteigen kann. So nimmt man die Attraktivität dieser 2. Liga weg. Für die betroffenen Vereine ist das hart, auch in finanzieller Hinsicht.»

FC Hochdorf (12. Platz, 27/79). Trainer Raphael Felder: «Schön, dass wir dank des jüngsten Sieges noch dabei sind, also mittendrin im Abstiegskampf. Klar ist: Wir müssen drei Punkte holen. Unser Gegner Schattdorf aber auch, die Urner wollen Meister werden. Aber eigentlich ist es egal, gegen wen wir spielen müssen, jeder kann jeden schlagen, für uns wird das ein ganz normales Spiel. Ich hoffe, dass nicht vier Teams aus der 2. Liga inter runter kommen. Auch wenn wir gewinnen sollten, werden wir sicher bis zum 24. Juni zuwarten müssen, bis wir Gewissheit haben werden. Aber das würde gleichzeitig bedeuten, dass wir nach dem letzten Spieltag noch dabei sind.»

FC Littau (13. Platz, 27/80). Trainer David Andreoli: «Wir haben nicht im letzten Spiel gegen Schattdorf einen möglichen Ligaerhalt vergeigt. Im Verlaufe dieser Saison gab es zu viele Ungereimtheiten, um erfolgreich zu sein. Ich habe zu Saisonbeginn auf die ‹falschen Pferde› gesetzt. Spieler, die Verantwortung in unserer Mannschaft hätten übernehmen sollen. Insbesondere in der Vorrunde waren wir ganz einfach nicht wettbewerbsfähig.»