Segeln Die Chamer beissen sich auf dem Urnersee durch Das junge Team des SC Cham lässt sich in der höchsten Schweizer Segelliga gegen die gestandenen Asse nicht unterkriegen.

Der Segelclub Cham hat in der Super League einen schweren Stand. Bild: Walter Rudin (Luzern, 28. 5. 2022)

Auf dem Urnersee herrschte die letzten Tage Regatta-Hochbetrieb. Die besten Seglerinnen und Segler der Schweiz gaben sich hier die Klinke in die Hand. Nach dem Uristier-Cup in Sisikon vom vorletzten Wochenende mit den regionalen Cracks waren es während der Woche Jugendliche und Frauen, die zur Qualifikation für den Youth-& Women’s America’s Cup antraten.

Letztes Wochenende war schliesslich die Swiss Sailing Super League in Brunnen zu Gast. Die besten Schweizer Clubmannschaften trugen hier ihre zweite Spielrunde aus. Der Regattaverein Brunnen ermöglichte mit seiner erfahrenen Wettfahrtleitung jedem Team zehn Rennen bei guten, fairen Bedingungen. Der Segelclub Cham ist der einzige Zentralschweizer Vertreter in der höchsten Spielklasse und hatte diese Saison mit einem zweiten Platz beim ersten Act in Ascona für eine gute Ausgangslage gesorgt.

Teamchef Philippe Erni war zwar in Brunnen nicht dabei. Skipperin Malin Karlsson, die bereits im Tessin das Boot gesteuert hatte, vertrat ihn. Sie ist seit einigen Jahren dabei und hat die Entwicklung in der Super League genau verfolgt: «Das Niveau ist inzwischen so hoch, dass du dir auch nicht den kleinsten Fehler erlauben kannst, sonst bist du weg vom Fenster», sagte sie im Vorfeld. Tatsächlich kämpfen in der höchsten Spielklasse Seglerinnen und Segler, die schon mal Europa- oder Weltmeister waren oder an Olympischen Spielen teilgenommen hatten.

Durchhaltewille wird belohnt

Die Herausforderung für das junge Chamer Team mit der 20-jährigen Skipperin war also gross. Viel Respekt zollte die Crew den gestandenen Segel­assen aber nicht und griff mutig an. Aber leider gab es auch einige kleine Fehler, die sich wie angekündigt brutal auswirkten. Besonders frustrierend war das zweite Rennen: Nach einem Strafkreisel hatte man sich von hinten wieder an das Feld he­rangearbeitet, drei Plätze gut gemacht, liess sich dann aber auf der Ziellinie nur um wenige Zentimeter wieder abfangen und wurde wieder Letzter. Trotzdem, das Chamer Team hat nie aufgegeben, immer gekämpft. Die Resultate wurden auch besser. Besonders auf Vorwindkurs konnten oft noch Plätze gut gemacht werden.

«Mit den ersten beiden Rennen bin ich absolut nicht zufrieden», erklärte Malin Karlsson nach der Regatta. «Da hat sich unser Trainingsrückstand bemerkbar gemacht, aber nachher waren es nur noch Kleinigkeiten. Wir haben das Potenzial und sind bei den Leuten, das stimmt uns zuversichtlich.» Das Chamer Team mit Malin Karlsson, Livio Erni, Daniel Pfiffner und Maja Breitenmoser-Karlsson konnte sich schliesslich noch vor den Abstiegsplätzen klassieren und muss vorerst nicht um den Ligaerhalt bangen.