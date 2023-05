Segeln Luzerner Max Schmid mischt die Segler-Szene auf – und will allen den «Meister zeigen» Der ehemalige Luzerner Werftbetreiber landet beim Pilatus Cup mit einem neuen Boot auf Anhieb auf Platz 3

Der Vierwaldstättersee-Cup (VC), die wichtigste Regatta-Serie auf dem Vierwaldstättersee, feiert dieses Jahr Jubiläum. Vor 40 Jahren kamen die Segelklubs überein, die einzelnen Regatten zu einem gemeinsamen Cup zu vereinen.

Max Schmid mit seiner neuen Yacht beim Pilatus-Cup Bild: Walter Rudin

Der Luzerner Max Schmid war seit Beginn des VC regelmässig dabei und erinnert sich gerne an die Blütezeit des Cups, wo jeweils mehrere hundert Boote an den wichtigsten Regatten teilnahmen. Der ehemalige Betreiber einer eigenen Bootswerft war die letzten Jahre besonders in die Entwicklung neuer Boote involviert, möchte es jetzt als Regatteur aber nochmals wissen und ist mit einem neuen Bootstyp wieder in den VC eingestiegen. Fast drei Jahre hat er auf seine Aeolos P30 gewartet, bis er sie vor zwei Wochen endlich aus Dubai erhalten hat. Das Boot ist vollständig aus Carbon gebaut und verspricht Speed-Potenzial. Schmid möchte damit beim VC an die Spitze fahren.

Rund 40 Jachten waren am Samstag zum VC-Saisonauftakt beim Pilatus-Cup am Start. Die Regatta führte vom Start vor Greppen zuerst Richtung Küssnacht und nach der Rundung der ersten Boje mit einem langen Kurs ins Luzerner Becken, wo es noch mehrere Schlaufen zu segeln galt. Leider spielte der Wind nicht mit. Statt der vorhergesagten Bise gab es nur ein sanftes Lüftchen, was für schwerere Boot zur mühsamen Schleichfahrt führte.

Schlüsselstelle beim Meggenhorn

Max Schmid und seiner Crew glückte der Start zu ihrer ersten Regatta ganz ordentlich. Ihr Racer zeigte, dass er auch bei wenig Wind gut läuft. Die Altstaad-Insel beim Meggenhorn war die Schlüsselstelle: Wer zu Nahe am Ufer in die Luzerner Bucht einbog, drohte zu versauern. Und wer weiter in den Trichter eintauchte, musste mehr Weg fahren. Hier den richtigen Kurs zu finden, war entscheidend.

Für die Aeolos Crew lief das nicht optimal, mit Platz 3 zeigte sich der Skipper nach der Regatta trotzdem zufrieden. «Wir waren vorher erst einmal mit dem neuen Boot auf dem Wasser, da stimmt natürlich das Handling noch nicht und die Abstimmung muss noch verbessert werden», bilanzierte Schmid. Gewonnen hat Seriensieger Pascal Marty aus Brunnen, der vor vielen Jahren als Bootsbauer-Lehrling in Schmids Werft das Handwerk gelernt hatte. «Der Lehrmeister ist zurück», meinte Max Schmid schmunzelnd, «wir werden sehen, ob ich ihm bei den nächsten Regatten noch den Meister zeigen kann.»